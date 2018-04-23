2018. április 23.,
hétfő, Béla napja

°

Gyalogosokat gázolt egy teherautó Toronto belvárosában

Hír TV

2018. április 23., hétfő 21:20, frissítve: hétfő 22:38

Legkevesebb nyolcan megsérültek, a rendőrség lezárta a környéket.

A sofőrt őrizetbe vették. Egyelőre nem tudni, hogy baleset vagy szándékos gázolás történt.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

„Magyarország, Magyarország” – a Himnusszal ért véget a tüntetés!

2

Hír TV

Orbán a Hír TV kérdésre üzent a tüntető fiataloknak

3

Hír TV

Hadházy csőbe húzta az M1 műsorvezetőjét

4

Hír TV

A nemzetközi sajtó is a tegnapi tüntetéssel foglalkozik

5

Hír TV

Elfogatóparancsot adtak ki a Kósát átverő asszony ellen

6

Hír TV

Nagy bejelentés