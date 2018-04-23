Gyalogosokat gázolt egy teherautó Toronto belvárosában

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES.
6.30 - A KÚRIÁHOZ FORDULT JOGORVOSLATÉRT A JOBBIK A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA MIATT. - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6.40 - EGYKORI KÓRHÁZIGAZGATÓ AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN. - VENDÉG: LÁSZLÓ IMRE EGÉSZSÉGÜGYI KABINETVEZETÕ, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
8.30 - A PERONON: KUNHALMI ÁGNES, AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE
LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL MÉSZÁROS LÕRINC, FELCSÚT MILLIÁRDOS POLGÁRMESTERE.
TÁVOZIK AZ EMMI MINISZTERE, BALOG ZOLTÁN, MERT ORBÁN VIKTOR NEM VÁLTOZTAT A MINISZTÉRIUMI STRUKTÚRÁN HVG.HU.
PATYI ANDRÁS: A FELLEBBEZÉSEK ALAPJÁN EGY SZAVAZÓKÖRBEN SEM KELLETT ÚJRASZÁMLÁLÁST ELRENDELNI.
A VÁLASZTÁS UTÁN SORRA KÜLDIK A KORMÁNYKÖZELI SAJTÓORGÁNUMOK A HELYREIGAZÍTÁSOKAT AZ ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉGNEK.
NÉGYSZER ANNYIAN KERESTEK A VÁLASZTÁSOK UTÁN KÜLFÖLDÖN MUNKÁT, MINT KORÁBBAN.
ORBÁN VIKTOR: OLYAN ORSZÁGOT KELL ÉPÍTENI, AHOL A MUNKÁSOKNAK ÉS A MUNKÁNAK BECSÜLETE VAN.
PARRAGH LÁSZLÓ: LEGYEN NYITOTT A FELSÕOKTATÁS A JÓ SZAKMUNKÁSOKNAK!
ELLENZÉKI KEREKASZTAL LÉTREHOZÁSÁT JAVASOLTA AZ MSZP-PÁRBESZÉD AZ LMP KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÖSSZEÜLÕ ELLENZÉKI TÁRGYALÁSON.
JOBBIK: A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉNEK VEZÉRELVE LÉNYEGÉBEN AZ ÖNCENZÚRA, ILLETVE AZ ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A FIDESZHEZ VALÓ LOJALITÁS.
MÁRKI-ZAY PÉTER: KELL EGY JOBBKÖZÉP PÁRT, EGY ÚJ FIDESZ, AMI NEM LOP - EGYENESEN.
KÖZBESZERZÉS NÉLKÜL KILENC DARAB HASZNÁLT MENTÕHELIKOPTERT VÁSÁROLT A KORMÁNY 13 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN.
MÉG 660 MILLIÁRD FORINT MEHET EL A MEG NEM RENDEZETT BUDAPESTI OLIMPIA PROJEKTJEIRE ZOOM.HU.
ORVOSI SZAKLAP: A MAGYAR KORMÁNY EGYRE KEVESEBBET KÖLT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, AMIÉRT A MAGYAROK AZ EGÉSZSÉGÜKKEL FIZETNEK.
TOVÁBBRA SEM NYILVÁNOSAK A PAKSI BÕVÍTÉS DOKUMENTUMAI NÉPSZAVA.
AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSÁT MUTATTA KI EGY HEVES MEGYÉBÕL ÉRKEZETT VADDISZNÓTETEMBEN A NÉBIH LABORATÓRIUMA.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KEVESEBB PÉNZZEL TÁMOGATNÁ MAGYARORSZÁGOT ÉS LENGYELORSZÁGOT, MERT NEM TELJESÍTIK A JOGÁLLAMISÁG FELTÉTELEIT.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MUNKACSOPORTOT HOZNAK LÉTRE A G7 KÜLÜGYMINISZTEREI OROSZORSZÁG "KÁROS VISELKEDÉSÉNEK" MEGFIGYELÉSÉRE.
KISFIA SZÜLETETT KATALIN BRIT KIRÁLYI HERCEGNÉNEK ÉS VILMOS HERCEGNEK.
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON PANASZOLTA BE A ROMÁN ÁLLAMFÕT A SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY, AMIÉRT NEM VÁLTOTTA LE A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZT.
PERE ÚJRATÁRGYALÁSÁT KÖVETELI A NÉPIRTÁSÉRT ELÍTÉLT VOLT SZERB ELNÖK A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKEN.
ELSÕ OLVASATBAN ELFOGADTA AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZETET A FRANCIA NEMZETGYÛLÉS.
KÉZLEVÁGÁSSAL BÜNTETNÉ AZ EGYIK MEXIKÓI ELNÖKJELÖLT AZOKAT, AKIK A KÖZPÉNZHEZ, KÖZJAVAKHOZ NYÚLNAK.
AZ ELLENZÉKI TÜNTETÉSEK HATÁSÁRA LEMONDOTT ÖRMÉNYORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT EGY KISTEHERAUTÓ TORONTO BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGSÉRÜLT.
ÉLETÉNEK 68 ÉVÉBEN ELHUNYT MAGYARI BÉLA KIKÉPZETT ÛRHAJÓS.
A MAGYAR VÁLOGATOTT 3-2-RE LEGYÕZTE AZ OLASZ CSAPATOT A DIVÍZIÓ I/A-S JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG MÁSODIK FORDULÓJÁBAN.
ELÕZETESBE KERÜLT EGY FÉRFI, AKI KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁSA UTÁN HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT DUNAKESZIN.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI EGY FEJSZÉVEL AGYONVERTE A SZOMSZÉDJÁT 2016 MÁJUSÁBAN, TÚRONYBAN.
EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚTON, CEGLÉD TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
142 ÉVES MELEGREKORD DÕLT MEG BUDAPESTEN, ÚJPESTEN 29,3 CELSIUS-FOKOT MÉRTEK.