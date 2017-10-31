2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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Gyalogosok közé hajtott egy furgon New Yorkban

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2017. október 31., kedd 22:49, frissítve: kedd 22:54

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták és őrizetbe vették. Az FBI terror-cselekményként kezeli az ügyet.

New YorkFBIterror

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