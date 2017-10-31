Gyalogosok közé hajtott egy furgon New Yorkban

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - VESZÉLYESEK LEHETNEK A MÉCSESEK ÉS A TÖKLÁMPÁSOK. VENDÉG: HAJDU MÁRTON SZÓVIVÕ, KATASZTRÓFAVÉDELEM.
6.40 - HAJLÉKTALANELLÁTÁS A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATNÁL. VENDÉG: ABA CSABA INTÉZMÉNYVEZETÕ, FESZTY ÁRPÁD ÚTI HAJLÉKTALANELLÁTÓ.
7.40 - MINDENSZENTEK PÉCSETT ÉS SZEGEDEN. KAPCSOLJUK TUDÓSÍTÓINKAT.
8.30 - A PERONON: BEER MIKLÓS VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK.
MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT.
2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS.
A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY.
ÁLLAMKINCSTÁR: EDDIG 97 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSI ELÕLEGET FIZETTEK KI A GAZDÁLKODÓKNAK.
AZ ÕSTERMELÕK ÉS AZ ÁFAFIZETÉSRE KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLYEK HELYETT IS A NAV KÉSZÍTI AZ ADÓBEVALLÁST 2018-TÓL.
MABISZ: 300 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KÁRT OKOZOTT A VASÁRNAPI VIHAR.
NOVEMBER VÉGÉIG KELL DÖNTENIE AZ NNI-NEK, HOGY ELRENDELI-E A NYOMOZÁST A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM FELJELENTÉSE ALAPJÁN.
LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL.
A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA.
AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK.
FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT.
A DK ALÁÍRÁSGYÛJTÉSBE KEZD, HOGY NE SZAVAZHASSON, AKI SOHA NEM ÉLT MAGYARORSZÁGON.
MOLNÁR CSABA: A KAMPÁNY NEM A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSÁRA IRÁNYUL, KIZÁRÓLAG A SZAVAZATI JOGRA KONCENTRÁL.
FIDESZ: GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, DE A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT.
EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT.
NOVEMBERTÕL TOVÁBB EMELKEDNEK A BÉREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JELENTETTE BE BALOG ZOLTÁN.
IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG.
LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD AUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN.
A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 6-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, AZ ELKÖVETÕT ELFOGTÁK.
AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET.
A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - HANGSÚLYOZTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN.
FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK.
CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ EURÓPA FÕVÁROSA.
PUIGDEMONT KIJELENTETTE, HOGY VISSZATÉR KATALÓNIÁBA, HA GARANTÁLJÁK AZ "IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓDOT".
PUIGDEMONT BRÜSSZELBEN: SÚLYOS A DEMOKRATIKUS DEFICIT SPANYOLORSZÁGBAN.
NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS.
TÖBB MINT EGY TONNA KOKAINT FOGLALT LE A PORTUGÁL RENDÕRSÉG EGY KONTÉNERHAJÓN AZ ATLANTI-ÓCEÁNON.
9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN.
TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ALAGÚT BEOMLÁSAKOR AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN JELENTETTE A JAPÁN ASZAHI TELEVÍZIÓ.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABUL BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
OROSZ TENGERALATTJÁRÓ MÉRT CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLLÁSAIRA DEIR EZ-ZÓRNÁL.
RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT.
ÕRIZETBE VETTÉK AZ UKRÁN BELÜGYMINISZTER FIÁT A KORRUPCIÓELLENES IRODA MUNKATÁRSAI.
ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON.
EMMANUEL MACRON STRASBOURGBAN: AZ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉS AZ EMBERI JOGOKAT IS VÉDI.
TALLIN: ÉSZTORSZÁG NEM TUDJA TELJESÍTENI ÉV VÉGÉIG AZ ELÕÍRT UNIÓS BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁT.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT A 4814-ES ÚTON DEBRECENNÉL.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 306-OS ÚTON ARNÓT KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XIV. KERÜLETBEN, AZ EGYIK AUTÓ TÖBB GYALOGOST IS ELSODORT, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.
HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A DUNAFÖLDVÁRI IDÕS EMBER MEGÖLÉSÉVEL VÁDOLT FÉRFIT.
JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 31 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA VERT ZALAEGERSZEGI OTTHONÁBAN EGY ALVÓ IDÕS ASSZONYT.
ELÍTÉLTEK ÖT EMBERT ELSÕ FOKON A 2006-OS TISZAI ÁRVÍZ UTÁNI FERTÕTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁS MIATT.
ELÕZETESBE KERÜLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ 18 ÉVES NÕ, AKI SÚLYOSAN BÁNTALMAZTA 15 HÓNAPOS KISLÁNYÁT MEDGYESEGYHÁZÁN.