Gulyás: Már a németek is elutasítják az illegális migrációt

Már a német kormány is következetes az illegális bevándorlás elutasításában – jelentette ki Gulyás Gergely Berlinben a német kancelláriaminiszterrel folytatott megbeszélése után. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a német kormányzati álláspont is az, hogy a schengeni övezet országainak is meg kell védeniük a külső határokat. Gulyás Gergely szerint ugyanakkor a integráció és a párhuzamos társadalmak ügyében nincs még egyetértés.