Gulyás Gergely: Magyarország minden magyar ember számára a haza

A miniszter emlékeztetett: még három és fél évtizede sincs, hogy az anyaországban is szabadon élhetünk, hogy a magyar állam újra nemzetben gondolkodhat, hogy egy rendkívül nehéz század következményei után, a határon túli és a diaszpóra magyarságának létrejötte után már nem a történelmi tragédiák következményeként kell tekintenünk arra, hogy a magyarság a világban szétszóródva él, hanem erőforrásként is láthatjuk ezt - írja az MTI.

Sokan vannak, akik Magyarországtól nagyon messze is megőrizték magyarságtudatukat, ápolják anyanyelvüket. Noha új hazát kellett keresniük, ma is magyarként gondolnak önmagukra.

Gulyás Gergely kifejtette, ha igaz, hogy akik a hazájuktól legmesszebbre kerülnek, azoknak a legnehezebb megóvni, megőrizni és továbbadni anyanyelvüket, ápolni magyarságukat, akkor senki nem veheti el az aranyérmet az ausztráliai magyarságtól.

A miniszter szerint az elmúlt évszázadban ideérkező magyaroknak új élet kezdődött, Ausztrália menedék lett, új otthon, amelyben mindenki a maga tehetsége szerint boldogulhatott.

Olyan otthon, ahol nem csak a magyar szavakba kapaszkodó családok, de a magyar életet megtartani képes közösségek is megőrizhették a saját önazonosság-tudatukat.

Gulyás Gergely felidézte, hogy a rendszerváltoztatás után a szabad Magyarország jól működő, önszerveződő, egymás iránt elkötelezett közösségekkel vehette fel a kapcsolatot, hogy megerősítse azokat a szálakat, amelyeket a történelem megszakított és próbára tett.

Gulyás Gergely köszönetet mondott a diaszpóra és határon túli magyar közösségek vezetőinek, a családoknak, hogy továbbadták a magyar anyanyelv ismeretét. Kiemelte: azt, hogy világnemzet vagyunk, az is bizonyítja, hogy a legtávolabbi kontinensen, a Magyarországnál 85-ször nagyobb területű Ausztráliában, az anyaországnál két és félszer nagyobb lakosság mellett is 70 ezer polgár vallotta magát magyarnak az utolsó népszámlálás szerint. "Ez is bizonyítja, hogy az ausztráliai magyarság egy komoly nemzettest"- mutatott rá.

A miniszter kiemelte, hogy

Magyarország minden magyar ember számára a haza. Otthon, amelyre minden időben számíthat. Ha magyarként vagy magyarsága miatt bajba kerül a világon, akkor mindig hazatérhet.

Az elmúlt szűk másfél évtized nemzetpolitikája komoly eredményeként említette, hogy akinek magyar felmenői voltak, az megszerezheti az állampolgárságot.

Nyitókép: MTI