Guardian: Orbán már tavaly bezárta volna a CEU-t

BÕVÜL A KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI TÁRCA FELADATKÖRE MONDTA BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN SZIJJÁRTÓ PÉTER. GULYÁS GERGELY: AZ UNIÓS TAGSÁG AZONOS A NEMZETI ÉRDEKKEL. TOVÁBBRA SEM TÁMOGATJA A MAGYAR KORMÁNY AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG LÉTREHOZÁSÁT JELENTETTE KI TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ. NAGY ISTVÁN: ÖNÁLLÓ ÁLLAMTITKÁRSÁGOT KAP A KÖRNYEZETÜGY AZ ÚJ AGRÁRTÁRCÁNÁL. LIBERÁLISOK: NAGY ISTVÁN ALKALMATLAN AGRÁRMINISZTERNEK. SEMJÉN ZSOLT: A HAZAI NEMZETISÉGEK TOVÁBBRA IS KIEMELT TÁMOGATÁSRA SZÁMÍTHATNAK. BESZÜNTETI BUDAPESTI MÛKÖDÉSÉT ÉS BERLINBE KÖLTÖZIK A SOROS-ALAPÍTVÁNY. ÁSZ: MEGNYUGTATÓ KÉPET MUTATTAK A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGAINÁL VÉGZETT ELLENÕRZÉSEK. ORBÁN: AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKULÁSA UTÁN BENYÚJTJÁK A BEVÁNDORLÁS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAGOT. A TÖRVÉNYCSOMAG FELHATALMAZZA A BELÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY A CIVILEKET ELLENÕRIZZE. ELKEZDTÜK FEJLESZTENI A MAGYAR HONVÉDSÉGET MONDTA SIMICSKÓ ISTVÁN A HONVÉDELEM NAPJÁN TARTOTT ÜNNEPSÉGEN. SZEMÉLYESEN KÉRT BOCSÁNATOT ÁDER JÁNOS A REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÕKTÕL A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE UTÁN ÕKET ÉRT TÁMADÁS MIATT. KSH: 4,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A GDP AZ ELSÕ NEGYEDÉVBEN. TÖBB OKBÓL IS KOMOLY BÍRÁLATOKAT FOGALMAZOTT MEG A MAGYARORSZÁGI HELYZET KAPCSÁN AZ EP NÕJOGI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA. MEGNYÍLT IZRAEL TISZTELETBELI KONZULÁTUSA DEBRECENBEN. IZRAELI MINISZTERELNÖK: AZ ÖNVÉDELEM VEZÉRELTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN VÉGREHAJTOTT MÛVELETEI SORÁN. AZ ENSZ NEM FOGADJA EL IZRAEL MAGYARÁZATÁT A GÁZAI VÉRONTÁSRA, BERLIN ÉS LONDON VIZSGÁLATOT KÖVETEL. TÖRÖK KORMÁNYFÕ: A MUZULMÁN ORSZÁGOKNAK FELÜL KELL VIZSGÁLNIUK KAPCSOLATAIKAT IZRAELLEL. BELGA KÜLÜGYMINISZTER: ELFOGADHATATLANOK A GÁZAI ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEK. A BRÜSSZELBE DELEGÁLT IZRAELI NAGYKÖVET TERRORISTÁKNAK NEVEZTE A TÖBB MINT ÖTVEN HALOTTAT. A KIJELENTÉS MIATT A BELGA KÜLÜGYMINISZTER BEKÉRETTE A NAGYKÖVETET. KÍNA AGGÓDIK A GÁZAI ÖVEZETNÉL TÖRTÉNTEK MIATT, ÉS ÖNMÉRSÉKLETRE SZÓLÍTJA IZRAELT. FELAVATTA A KRÍMI-HÍD KÖZÚTI RÉSZÉT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. BÛNPÁRTOLÁS MIATT NÉGY HÓNAPOS BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK MA JING-CSIU VOLT TAJVANI ELNÖKÖT. MÛHOLDFELVÉTELEK TANÚSÁGA SZERINT MEGKEZDTE NUKLEÁRIS TESZTTELEPÉNEK BEZÁRÁSÁT ÉSZAK-KOREA. 121 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY GYÕRI FÉRFINÉL, TOVÁBBI KÉT EMBERT IS ELÕÁLLÍTOTTAK. TÖBB MEGYÉBEN ÉS A FÕVÁROSBAN TOVÁBBI INTENZÍV ESÕZÉSEKRE FIGYELMEZTET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. EGY EMBER MEGHALT, NÉGY PEDIG MEGSÉRÜLT, MIKOR EGY AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZTEK SÜLYSÁP ÉS KÓKA KÖZÖTT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XVIII. KERÜLETBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. EMELI BRUTTÓ 7 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 8 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 388 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 397 FORINTRA EMELKEDIK.