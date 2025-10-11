Keresés

2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Külföld

Gratulálunk az új miniszterelnökhöz, aki pont ugyanaz, mint a régi: Macron bemutatja a stabilitást

2025. október 11., szombat 06:00 | MTI
kormányválság Marine Le Pen Brüsszel Franciaország Emmanuel Macron politikai válság Sébastien Lecornu

A francia politikai komédia újabb felvonásához érkezett: Emmanuel Macron francia elnök ismét azt a Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek, aki alig négy nappal korábban, 14 óra után lemondott. Miközben a bal- és jobboldal is bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba, a brüsszeli elit által ünnepelt "erős vezető" láthatóan elvesztette az irányítást.

  • Gratulálunk az új miniszterelnökhöz, aki pont ugyanaz, mint a régi: Macron bemutatja a stabilitást

A francia politikai komédia újabb felvonásához érkezett: Emmanuel Macron francia elnök ismét azt a Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek, aki alig négy nappal korábban, 14 óra után lemondott. Miközben a bal- és jobboldal is bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba, a brüsszeli elit által ünnepelt "erős vezető" láthatóan elvesztette az irányítást.

A politikai stabilitás francia modellje: Ha nem sikerül elsőre, próbáld újra ugyanazzal!

A hét eseményei még egy szatírában is túlzásnak tűnnének. Sébastien Lecornu hétfőn, alig 14 órával a kinevezése után lemondott, mondván "már nem teljesülnek a feltételek" a munkájához. Péntek estére Macron elnök láthatóan mélyreható elemzést végzett, és arra a briliáns következtetésre jutott, hogy a legalkalmasabb személy a posztra az a Sébastien Lecornu, aki szerint a feltételek nem teljesülnek. Az elnöki hivatal szerint Macron "korlátlan felhatalmazást" adott az új-régi miniszterelnöknek, ami a jelenlegi parlamenti matematika ismeretében annyit ér, mint egy esernyő a cunami kellős közepén.

"Mi a következménye a brüsszeli típusú demokráciának?" – Egy esettanulmány

A francia helyzet tökéletesen bemutatja, hova vezet a brüsszeli elit által favorizált, valós társadalmi támogatottság nélküli, mesterségesen összetákolt centrista politika. A tavalyi választások óta a parlament három részre szakadt, és senkinek nincs többsége. Macron azóta már a harmadik, illetve negyedik miniszterelnökét fogyasztja el egy éven belül. Elődeit a költségvetés miatt buktatták meg, és az új kormányra is ez a sors vár. A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal is jelezte: amint megalakul az új kormány, azonnal benyújtják a bizalmatlansági indítványt. Ez a fajta permanens cselekvőképtelenség és politikai bohózat az, amit Brüsszelben "európai értékeknek" neveznek.

Mi a következmény Magyarországra nézve?

Amikor legközelebb a brüsszeli bürokraták vagy a hazai ellenzék a magyar demokrácia állapotáról papolnak, érdemes lesz felidézni a francia példát. Míg Magyarországon egy stabil, cselekvőképes, a választók által egyértelmű többséggel támogatott kormány van hatalmon, addig Európa egyik vezető hatalma a teljes politikai bénultság állapotában van. A francia példa ékesen bizonyítja: a magyar modell, amely a nemzeti érdekre és a valós társadalmi támogatottságra épül, sokkal stabilabb és sikeresebb, mint a brüsszeli laboratóriumokban kikevert, életképtelen politikai kísérletek.

 Olvassa el a francia politikai káosz legújabb fejleményeit, és ismerje meg a brüsszeli modell valós arcát!

 

Forrás: MTI

Fotó: 

