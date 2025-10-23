Gratulálunk a tervhez! Tönkremegy a német autóipar? A megoldás: példátlan fegyverkezés + videó

Megosztás itt:

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter brüsszeli "főnöke" bejelentette: a megoldás a gazdasági válságra... a fegyverkezés. - írta meg a bama.hu. Miközben a német autóipar 50 ezer munkahelyet veszít, a Tisza Párt frakcióvezetője a háború folytatását és Ukrajna további finanszírozását sürgeti. Ez az a háborús politika, ami ellen a magyar kormány és a józan ész harcol.

A beismerő vallomás

Ritka pillanat, amikor a brüsszeli elit őszintén beszél. Manfred Weber, Magyar Péter frakcióvezetője az Európai Parlamentben megtette. Elismerte, hogy a gazdaság a padlón van: a német autóipar 50 ezer munkahelyet veszített el, gyárakat zárnak be, de Franciaország, Románia, Spanyolország és Olaszország is hasonló cipőben jár. Elismerte, hogy a klímaváltozás terhei "a mi vállunkat nyomják". Eddig a diagnózis, amit mi is naponta elmondunk.

A "zseniális" terápia

És mi a brüsszeli "szakértő" megoldása erre a gazdasági katasztrófára? Adócsökkentés? A szankciók felülvizsgálata? A béke szorgalmazása? Dehogy. A megoldás: "példátlan mértékű fegyverkezés" a következő évtizedben, és Ukrajna további támogatása a "túléléshez".

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez a logika abszurd és öngyilkos. Ez olyan, mintha egy égő házat benzinnel próbálnánk oltani. Az európai gazdaság PONTOSAN a háborús politika és az elhibázott szankciók miatt omlik össze, de a brüsszeli elit válasza erre: MÉG TÖBB HÁBORÚ.

A Magyar Péter modell valódi arca

Ez a cikk azért kiemelten fontos, mert leleplezi, mit is képvisel valójában Magyar Péter és a Tisza Párt. Ők azok, akik a választások előtt a "béke" szót lopták el, hogy aztán Brüsszelben az első dolguk legyen beülni a legháborúpártibb frakcióba. Magyar Péter programja Manfred Weber programja. Amikor Weber "példátlan fegyverkezésről" beszél, akkor a Tisza Párt programját mondja fel. Amikor Weber "Ukrajna további támogatását" követeli, akkor Magyar Péter szájából beszél.

Konklúzió: béke vagy fegyverkezés?

A választás soha nem volt még ilyen egyértelmű. Az egyik oldalon ott áll a magyar kormány, amely Orbán Viktor vezetésével a békét, a gazdasági józan észt és a nemzeti érdeket képviseli – elismerve Donald Trump béketeremtő erőfeszítéseit. A másik oldalon ott áll a Weber-Magyar Péter tengely, amely a multinacionális fegyvergyártók és a háborús lobbi érdekeit kiszolgálva, Európa gazdasági romjain építene fel egy háborús gazdaságot. A kérdés már csak az: a magyar családok fizessék meg ennek az őrületnek az árát?

ÉLŐBEN a Hír TV-n: Október 23-i ünnepség, Békemenet és Orbán Viktor beszéde! Mi olyat is mutatunk, amit más nem. Tarts velünk a HírTV.hu-n, a YouTube-on és a Facebookon az egész napos közvetítésért!

Fotó: AFP