A The Telegraph "elemzése" szerint Oroszország annyira gyenge, hogy vesztésre áll Ukrajnában, de egyben annyira erős is, hogy hamarosan megtámadja a NATO-t. Publicisztikánk bemutatja ezt a briliáns logikai bukfencet, ami tökéletesen leleplezi a brüsszeli és a hazai háborúpárti propaganda kétszínű és abszurd természetét.

Első felvonás: Schrödinger Oroszországa – A kvantum propaganda

A fizika szerelmesei ismerik Schrödinger macskájának paradoxonát, ahol egy macska egy dobozban egyszerre élő is és holt is. A nyugati média most megalkotta ennek politikai megfelelőjét: Schrödinger Oroszországát. Ez az Oroszország egyszerre egy gazdaságilag összeomlott, katonailag inkompetens, vesztésre álló banánköztársaság, és egy megállíthatatlan, egész Európát fenyegető, a NATO lerohanására készülő szuperhatalom. A Telegraph cikkírója szerint mivel Putyin veszít, logikusan fel kell készülnünk az eszkalációra. Ahogy azt a logikát még hírből ismerő olvasók is látják, ez a "következtetés" nem egyszerűen hibás, hanem egy intellektuális bűvészmutatvány, ami hülyének nézi a közönségét.

Második felvonás: A brüsszeli kórus és a hazai visszhang

De miért is születnek ilyen abszurd cikkek? Mert ez a brüsszeli háborús elit és a hazai ellenzék hivatalos narratívája. Azért kell Oroszországot egyszerre gyengének és erősnek is beállítani, mert ez a kettős hazugság legitimálja a brüsszeli politikát.

Ha Oroszország gyenge és veszít, akkor "még egy kis pénzt, még egy kis fegyvert" kell küldeni, mert "már majdnem győztünk".

Ha Oroszország erős és a NATO-t fenyegeti, akkor szintén "még több pénzt, még több fegyvert" kell küldeni, mert "meg kell védenünk magunkat". A végeredmény minden esetben ugyanaz: a háború folytatása és a fegyverkezés finanszírozása. Ez az a kétszínű kommunikáció, amit a magyar baloldal is szolgaian ismételget, képtelenül arra, hogy felismerje a saját érvelésének belső ellentmondásait.

Harmadik felvonás: A magyar józan ész, mint a rendszerhibák jelzője

Ebben az abszurd színházban a magyar kormány álláspontja nem "oroszbarát" vagy "Európa-ellenes", ahogy azt a propaganda hirdeti. A magyar álláspont egyszerűen csak logikus. Azt mondja, hogy a háborút nem eszkalálni, hanem befejezni kell. Hogy a szankciók nem működnek. Hogy a béke az egyetlen járható út. Ebben a történetben Magyarország az a kisgyerek, aki a császár új ruhájáról szóló mesében elsőként meri kimondani: "De hiszen a császár meztelen!". Ezért támadnak minket Brüsszelből és itthonról is: mert a józan eszünk leleplezi az ő logikátlan, hazugságokra épülő világukat.

Olvassa el a Telegraph olvasóinak reakcióit, akik szintén nem tudták eldönteni, hogy sírjanak vagy nevessenek a "szakértői" elemzésen!

