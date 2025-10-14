Keresés

2025. 10. 14. Kedd
Külföld

Gratulálunk a győztesnek! A BlackRock vagyona nő, miközben Európa szenved. Vajon van összefüggés?

2025. október 14., kedd 20:06 | Hír TV
Ukrajna újjáépítés globalizmus vagyonkezelő háttérhatalom BlackRock JPMorgan pénzügyi elit

Minden eddiginél nagyobbra, 13 ezer milliárd dollár fölé nőtt a BlackRock kezelt vagyona. De mi is ez a cég valójában, amelynek nagyobb a befolyása, mint a legtöbb kormánynak? Publicisztikánk bemutatja a pénzügyi óriást, amely kormányoknak ad tanácsot, felvetve a kérdést: a globális válságok kinek is a legjobb üzlet?

  • Gratulálunk a győztesnek! A BlackRock vagyona nő, miközben Európa szenved. Vajon van összefüggés?

Minden eddiginél nagyobbra, 13 ezer milliárd dollár fölé nőtt a BlackRock kezelt vagyona. De mi is ez a cég valójában, amelynek nagyobb a befolyása, mint a legtöbb kormánynak? Publicisztikánk bemutatja a pénzügyi óriást, amely kormányoknak ad tanácsot, felvetve a kérdést: a globális válságok kinek is a legjobb üzlet?

Bemutatkozik a "cég": a pénzügyi óriás, akiről keveset beszélnek

A legtöbb ember sosem hallott a BlackRockról, pedig a cég a mindennapi életünkre is nagyobb hatással van, mint gondolnánk. Ez a világ legnagyobb vagyonkezelője. Lényegében ők kezelik a legnagyobb nyugdíjalapok, biztosítók és állami alapok pénzét. Emiatt a világ szinte összes nagyvállalatában – az Apple-től a Coca-Colán át a fegyvergyártókig és a gyógyszergyárakig – meghatározó tulajdonrésszel bírnak. A kezelt vagyonuk több, mint Németország és Franciaország éves GDP-je együttvéve. Ekkora pénzügyi erő már politikai hatalmat is jelent.

A globalista törekvések pénzszivattyúja?

A kritikusok szerint a BlackRock nem csupán egy passzív befektető, hanem a globalista elit egyik legfontosabb eszköze. A cég aktívan népszerűsíti az úgynevezett ESG-befektetéseket (környezeti, társadalmi és kormányzási szempontok), amellyel politikai és ideológiai nyomást tud gyakorolni a vállalatokra és a kormányokra. Eközben, ahogy azt a figyelmes, józanul gondolkodó olvasóink is tudják, a "fenntarthatóság" zászlaja alatt a világ egyik legnagyobb befektetője a fosszilis energiahordozókban és a fegyveriparban is.

A "forgóajtó": amikor a cég és a kormány összefonódik

De hol válik a gazdasági erő politikai befolyássá? A válasz az úgynevezett "forgóajtó-jelenségben" rejlik. A BlackRock csúcsvezetői gyakran kapnak kulcspozíciókat a kormányzatokban (különösen az USA-ban), a volt kormányzati tisztviselők pedig előszeretettel helyezkednek el a cégnél. Ez azt jelenti, hogy az a cég ad gazdaságpolitikai tanácsot a kormányoknak, amelyik a tanácsai alapján hozott döntésekből a legtöbbet profitál. A kérdés, amit a brüsszeli elit sosem tesz fel: valóban a közérdeket szolgálják ezek a tanácsok, vagy csupán egy globális pénzügyi óriás profitját maximalizálják a nemzetállamok kárára?

A magyar kontraszt: nemzeti érdek vs. globális érdek

A BlackRock sikere és terjeszkedése tökéletesen megmutatja a két világ közötti különbséget. Míg a globalista elit a nemzetek feletti pénzügyi hálózatokban gondolkodik, a magyar kormány a nemzeti érdekeket és a szuverenitást helyezi előtérbe. A kérdés, amit minden országnak el kell döntenie: a saját jövőjét építi, vagy átadja azt egy arctalan, globális vagyonkezelőnek?

Olvassa el, hogyan fonódik össze a politika és a nagytőke érdeke a globalista világban!

Fotó: wikipedia

Több tízezer emberélet a tét – alkoholszigorítást sürget a WHO

Több tízezer emberélet a tét – alkoholszigorítást sürget a WHO

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden sürgősen felszólította az Európai Uniót az alkoholfogyasztás szigorúbb szabályozására. A drasztikus lépés célja az, hogy visszaszorítsák a régióban regisztrált, az alkohollal összefüggő több tízezer rákos megbetegedést.
