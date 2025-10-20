Megosztás itt:

A hír, hogy Budapest ad otthont a történelmi Trump-Putyin békecsúcsnak, várható módon hisztérikus pánikreakciót váltott ki a globális háborús lobbiból. A Forbes magazinban most egy bizonyos Andy J. Semotiuk nevű "szakértő" tollából jelent meg egy cikk, amelynek már a címe is briliáns: "Budapest a rossz helyszín a Trump-Putyin találkozóhoz Ukrajnával kapcsolatban."

Első felvonás: a globalista mese

Az írás logikája, már amennyiben nevezhetjük annak, a következő: a szerző szerint Budapest elfogult helyszín. Idézzük a professzionális érvelést: "Orbán Viktor miniszterelnököt széles körben Putyin bábjának tartják az EU-n belül... Egy ilyen helyszín kiválasztása azt a hamis látszatot keltené, hogy az ukrán agresszorral szemben van egy legitim, semleges álláspont."

Magyarul: a béke csak ott köthető meg, ahol a felek 100%-ban Ukrajna-pártiak. Ez a fajta "logika" már ismerős lehet a hazai ellenzéki sajtóból is.

Második felvonás: a proxy támadás anatómiája

De nézzük meg, mi rejlik valójában ezen érvelés mögött, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is azonnal látják. Ez a cikk a proxy támadás tankönyvi példája. A háborús lobbi, amelyet a brüsszeli elit és a multinacionális fegyvergyártók finanszíroznak, pánikba esett.

A békét magát már nem merik támadni, mert azzal elismernék, hogy a háború folytatása az érdekük.

Trumpot nem merik támadni, mert ő az amerikai elnök.

Putyint felesleges támadni, ő a másik tárgyalófél.

Mi marad tehát? A helyszín. Támadni kell Budapestet és Orbán Viktort, mert a magyar kormány az egyetlen Európában, amely következetesen a béke pártján áll. A Forbes cikke tehát nem egy elemzés, hanem egy kétségbeesett kísérlet a békemisszió szabotálására. Nem a békét támadják, "csak" a béketeremtőket.

Harmadik felvonás: a diagnózis – A brüsszeli képmutatás

Ez a cikk tökéletesen leleplezi azt a brüsszeli elhibázott politikát. A háborúpárti elit számára a béke "arculcsapás". Számukra a "jó" európai az, aki fegyvert küld, aki belesodródik a háborús pszichózisba, és aki szó nélkül fizeti az adóemeléseket Ukrajna finanszírozására. A magyar modell, amely a nemzeti érdeket és a józan észt képviseli, számukra elfogadhatatlan. A Forbes cikke nem más, mint a sértődöttség és az irigység szánalmas beismerése: irigylik, hogy a világ sorsáról nem Brüsszelben, hanem Budapesten döntenek.

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!