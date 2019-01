Gránátszilánk, vagy gumilövedék? – mást mondanak a felek

2019. JANUÁR 28., HÉTFÕ SIKERES KISVÁROSOK, ERÕS MAGYAR VÁLLALATOK KELLENEK MONDTA ORBÁN VIKTOR MÉLYKÚTON, A HUNENT VÍZISZÁRNYAS FELDOLGOZÓ ZRT. GYÁRAVATÓ ÜNNEPSÉGÉN. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER: AZ ÁLLAM 20 SZÁZALÉKOS TULAJDONRÉSZT VÁSÁROLT AZ ÓZDI ACÉLMÛVEKBEN. FARKAS ÖRS: AZ EURÓPAI BALOLDAL KAMPÁNYESZKÖZKÉNT TEKINT MAGYARORSZÁGRA M1. FIDESZ: FOGADJÁK BE AHMED H.-T A BEVÁNDORLÁSPÁRTI, BRÜSSZELI KÉPVISELÕK, HA MÁR KAMPÁNYOLTAK ÉRTE! FIDESZ: GYURCSÁNY ÉS SZOCIALISTÁK ELVETTÉK A LEHETÕSÉGET A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOKTÓL. HANGFELVÉTELEK SZERINT SNEIDER TAMÁS JOBBIK-PÁRTELNÖKKÉ VÁLASZTÁSA UTÁN ARRÓL BESZÉLT, HOGY A CIGÁNYOKTÓL IS MEGVÉDI AZ ORSZÁGOT. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: 6500 CSALÁDOT ÉS 10 EZER GYERMEKET ÉRT EL A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM. RÉTVÁRI BENCE: DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÕ HATÁSA IS VAN A CSOK-NAK M1. SZÁZADVÉG: TOVÁBB "FEHÉREDETT" A GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON TAVALY, EGYRE TÖBBEN FIZETNEK ADÓT. NÕTT A FÕVÁROSI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT BEVÉTELE VILÁGGAZDASÁG. AZ ÉV EDDIGI IDÕSZAKÁBAN 750 LAKÁSTÛZHÖZ RIASZTOTTÁK A TÛZOLTÓKAT; 24 ESET VOLT HALÁLOS KIMENETELÛ KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM. NEM LESZ SAJTÓNYILVÁNOS ANDY VAJNA TEMETÉSE A CSALÁD KÉRÉSÉRE. SZINTE MINDEN KÓRHÁZBAN KORLÁTOZZÁK A LÁTOGATÁST AZ ORSZÁGOS INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT; JELENLEG 75 INTÉZMÉNYBEN VAN LÁTOGATÁSI TILALOM. A WIZZAIR DUBAJ-BUDAPEST JÁRATA AZ UTASOK CSOMAGJAI NÉLKÜL JÖTT VISSZA VASÁRNAP, A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATAL EZÉRT ELJÁRÁST INDÍT. SZIJJÁRTÓ PÉTER VARSÓBAN: BUDAPEST ÉS VARSÓ ELLENZI, HOGY KÜLÖNBÖZÕ UNIÓS ÉS ENSZ-DOKUMENTUMOKBA BEIKTATVA VISSZAHOZZÁK A MIGRÁCIÓS CSOMAGOT. ROMÁNIA TÁMOGATJA AZ EU BÕVÍTÉSÉT ÉS A CSATALAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK MEGKEZDÉSÉT ÉSZAK-MACEDÓNIÁVAL MONDTA A ROMÁN EU-ELNÖKSÉG MINISZTER. A POLITIKAI HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZIGORÍTÁSÁT JELENTETTE BE A FACEBOOK, HOGY MEGNEHEZÍTSE A KÜLFÖLDI BEAVATKOZÁSOKAT A KÖZELGÕ EP-VÁLASZTÁSOKBA. LEÁLLT A TERMELÉS AZ AUDI INGOLSTADTI ÜZEMÉBEN A GYÕRI SZTRÁJK MIATT. EMMANUEL MACRON: AZ EMBERI JOGOK HELYZETE EGYIPTOMBAN JELENLEG ROSSZABB, MINT MUBARAK IDEJÉN VOLT. BOLGÁR PÉNZÜGYMINISZTER: BULGÁRIÁBAN LEGKORÁBBAN 2022 JANUÁRJÁBAN BEVEZETHETIK AZ EURÓT. MEGKEZDTE TÖRÖKORSZÁGI VIZSGÁLATÁT A MEGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN AZ ENSZ-JELENTÉSTEVÕJE. AZ USÁ-BAN ISMÉT MEGKEZDÕDÖTT A MUNKA VALAMENNYI KORMÁNYZATI HIVATALBAN, EZZEL VÉGET ÉRT A TÖRTÉNELEM LEGHOSSZABB KORMÁNYZATI LEÁLLÁSA. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK EGYELÕRE NEM TARTJA MEG KEDDRE TERVEZETT ÉVÉRTÉKELÕJÉT CNN. A KÍNAI EU-NAGYKÖVET TISZTESSÉGTELENNEK TARTJA A HUAWEI ELLENI "RÁGALOMHADJÁRATOT". 58-RA EMELKEDETT A BRAZÍLIAI GÁTSZAKADÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA, TOVÁBBRA IS 305 EMBERT TARTANAK SZÁMON ELTÛNTKÉNT. ÚJABB GÁT ÁTSZAKADÁSÁTÓL TARTANAK A BRAZÍLIAI TRAGÉDIA HELYSZÍNÉN. LEGKEVESEBB HÁRMAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, ÉS 172-EN MEGSÉRÜLTEK KUBÁBAN EGY TORNÁDÓ MIATT. AZ IZRAELI KORMÁNY ENGEDÉLYEZTE AZ IZRAELBEN TERMELT ORVOSI MARIHUÁNA ÉS AZ EBBÕL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK EXPORTJÁT - JELENTETTE AZ YNET VASÁRNAP. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK ERÕSZAKOS FELLÉPÉSE ELLEN PÁRIZSBAN VASÁRNAP. WASHINGTON ELISMERTE GUAIDÓ SZÖVETSÉGESÉT VENEZUELA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELÕJEKÉNT. A KREML NEM TERVEZI FELVENNI A KAPCSOLATOT A VENEZUELAI ELLENZÉK VEZETÕJÉVEL KÖZÖLTE A KREML SZÓVIVÕJE. LEGKEVESEBB 35-EN MEGHALTAK AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSEKEN VENEZUELÁBAN, 850 TÜNTETÕT PEDIG LETARTÓZTATTAK - KÖZÖLTÉK CIVL SZERVEZETEK. HÁRMAN MEGHALTAK, ÉS 172 EMBER MEGSEBESÜLT, AMIKOR TORNÁDÓ CSAPOTT LE HÉTFÕRE VIRRADÓRA HAVANNÁRA. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI KARCAGON, A SZÉCHENYI ISTVÁN SUGÁRÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HOLTAN TALÁLTAK EGY EMBERT EGY BUDAPESTI VII. KERÜLETI LAKÁSTÛZBEN HÉTFÕ DÉLUTÁN. MENTÕSÖKRE TÁMADT EGY FÉRFI ÓZDON, ÕRIZETBE VETTÉK. KIGYULLADT EGY HATVAN NÉGYZETMÉTERES LAKÓÉPÜLET PUSZTAMONOSTORON, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK A ROMOK ALATT. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST 8708-AS ÚTON HORVÁTNÁDALJA TÉRSÉGBEN.