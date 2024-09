Gőzerővel épül a digitális diktatúra az Európai Unióban + videó

Azt is beismerte a Meta (a Facebookot működtető cég új neve – a szerk.) vezérigazgatója, hogy az FBI nyomására nem engedték megjelenni a közösségimédia-platformon Joe Biden, akkor még elnökjelölt fiának, Hunternek a korrupciógyanús ügyeiről szóló tudósításokat a 2020-as választási kampányban. Zuckerberg azt is elmondta, hogy ezek, az emlékezetes laptopbotrány, Bidenék ukrajnai korrupciós ügye nem orosz dezinformáció volt, ahogy azt az amerikai balliberális média, sőt még egyes magyarországi sajtótermékek és magukat tényellenőröknek nevező, valójában politikai aktivisták állították a mai napig.

Az Európai Unió egy idén hatályba lépett rendelettel kivette a nemzeti hatóságok kezéből annak eldöntését, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek, vagy egy homoszexuális és pedofil tartalom megjelenhet-e gyermekeknek szóló csatornákon. Tóth Máté ügyvéd a Patrióta legfrissebb videójában ezt a rendkívül veszélyes folyamatot mutatja be, és azt is elmondja, mit tehetünk a formálódó szellemi diktatúra ellen.

