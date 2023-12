Gondolta volna, hogy ők lehetnek a királyi család rasszizmussal vádolt tagjai?

Megosztás itt:

Kettős csapást mért a brit királyi családra a média: megjelent Omid Scobie Végjáték – A királyi család és a monarchia harca a túlélésért című (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival) kötete, amely körül napról napra nagyobb a botrány. A Netflixen pedig debütált A korona hatodik évada, amely első etapja Diana hercegné utolsó napjait eleveníti fel megrázó részletességgel. A sorozat eseményei nem mind felelnek meg a valóságnak – ezért kérték sokan, hogy a Netflix hívja fel a nézők figyelmét: nem dokumentumfilmet néznek.

Omid Scobie kötete a királyi család tagjai közötti viszonyokat boncolgatja. A szerző kitér III. Károly király és fiai, Harry és Vilmos herceg kapcsolatára, valamint Meghan és Katalin egymáshoz való viszonyára is.

A könyv körüli botrány borítékolható volt, de senki nem gondolta, hogy Hollandiában le kell venni a könyvesboltok polcairól, ugyanis egy olyan verzió került nyomdába, amely leleplezte az esetlegesen rasszista családtagokat.

Ezt a változatot olvasta Rick Evers holland királyi újságíró, aki a könyv említett oldaláról tett fel képet az X-re, és ebből kiderült, III. Károlyról van szó. A Daily Mail szerint a másik családtag Katalin hercegné. Piers Morgan brit műsorvezető YouTube-on látható műsorában ugyanezt a két nevet tette közzé. Morgan ugyanakkor nem hiszi, hogy bármelyikük rasszista kijelentést tett volna, és közölte, bizonyítékok nélkül ezt nem is fogja elhinni.

Archie herceg bőrszínét még a születése előtt firtatták, erről Meghan az Oprah Winfrey-nek adott interjúban beszélt 2021-ben.

Scobie a történtekre reagálva azt nyilatkozta, hogy fordítási hiba történhetett, és nem szándékozott nyilvánosságra hozni a neveket, mert félt a jogi következményektől. Egy forrás azonban elárulta a The Timesnak, hogy a holland kiadó által megkapott változat tartalmazta a neveket. Az egyik fordító, Saskia Peeters úgy fogalmazott a Daily Mailnek:

Fordítóként csakis azt fordítom le, amit megkapok. Nem teszek hozzá, nem veszek el belőle semmit. A királyi család két tagjának neve ott volt feketén-fehéren. Nem én adtam hozzá őket. Csak azt tettem, amiért fizettek, lefordítottam a könyvet angolról hollandra.

A másik fordító, Nellie Keukelaar-van Rijsbergern is arról beszélt a brit The Sunnak, hogy évek óta profi fordítóként dolgoznak, és egy ilyen hiba elképzelhetetlen.

Omid Scobie Meghan Markle és az akkor még herceg Károly levelezéséből szerezhetett tudomást a két családtagról. Az író-újságírót sokan Meghan és Harry herceg szócsöveként emlegetik, ugyanis korábbi könyvében is őket védelmezte. Ezért felmerül a kérdés, mennyiben lehet objektívnek tekinteni a Végjátékban leírtakat.

A királyi család egyik hivatalos feladatokat ellátó tagja sem adhat interjút egy ilyen könyvhöz, a szerző az ismerősök és bennfentesek által elmondottakra hagyatkozhatott, így a megszólalások hitelessége erősen megkérdőjelezhető.

Ennek ellenére hatalmas az érdeklődés a könyv iránt, ráadásul a botrány miatt számos helyen féláron lehet hozzájutni.

