Globális kútmérgező: A BBC beismerte a Trump elleni hamisítást, a lemondott vezér – milliárdos kártérítést elutasítják + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 20:20
| Hír TV
A globalista "objektivitás" fellegvára, a BBC, végre kénytelen volt beismerni a nyilvánvalót: aljas módon meghamisították Donald Trump amerikai elnök 2021-es beszédét, hogy abból a Capitolium ostromára való uszítás hamis narratíváját építhessék fel. A botrány elsöpörte a vezérigazgatót és a hírigazgatót, de a "Régi Világrend" arroganciája töretlen: bocsánatot kérnek, de az egymilliárd dolláros kártérítést nem fizetik ki.
Az olasz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt négy évben, 25 százalékkal emelkedett meg az alapvető élelmiszerek ára. Az orosz–ukrán krízis még mindig erőteljesen érezteti a hatását a fogyasztáson.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A fiatalkorúak büntethetőségére vonatkozó szabályok további szigorítására tesz javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga. A több javaslatból álló csomag egyik kiemelt eleme a fiatalkorú bűnözők elleni fokozott fellépés.