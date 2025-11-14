Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Globális kútmérgező: A BBC beismerte a Trump elleni hamisítást, a lemondott vezér – milliárdos kártérítést elutasítják + videó

2025. november 14., péntek 20:20 | Hír TV

A globalista "objektivitás" fellegvára, a BBC, végre kénytelen volt beismerni a nyilvánvalót: aljas módon meghamisították Donald Trump amerikai elnök 2021-es beszédét, hogy abból a Capitolium ostromára való uszítás hamis narratíváját építhessék fel. A botrány elsöpörte a vezérigazgatót és a hírigazgatót, de a "Régi Világrend" arroganciája töretlen: bocsánatot kérnek, de az egymilliárd dolláros kártérítést nem fizetik ki.

  • Globális kútmérgező: A BBC beismerte a Trump elleni hamisítást, a lemondott vezér – milliárdos kártérítést elutasítják + videó

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Karácsonyi kaktusz gondozása: így lesz tele virágokkal

Cristiano Ronaldo a piros lapja után odaszólt az írek kapitányának, a vb-ről is eltilthatják

Végre megmutatta szerelmét az Exatlon sztárja, BMX versenyző csavarta el a fejét

Medvegyev elárulta, hogy ki buktatta le Zelenszkijt és a korrupt bandáját

Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó

„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

További híreink

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
2
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
3
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
4
Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért
5
A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő
6
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
7
Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó
8
A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó
9
Folytatódhatott a Tisza Párt jelöltjeinek fotózása + videó
10
Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!