Globál – Trump kihúzza a genderlobbi és woke-ideológia méregfogát, az illegális migráció sem marad a régi

Genderlobbitól és woke-ideológiától mentes Amerikát akar megteremteni Donald Trump.

Ez már akkor egyértelmű lett, amikor beiktatása után azonnal kimondta, hogy két biológiai nem létezik: a nő és a férfi. A genderlobbi és a woke-ideológiát pártoló amerikai celebek még a kampány alatt azt mondták, ha Trump nyer, elköltöznek vagy éppen nem lépnek fel azokban az államokban,ahol nem a demokraták nyernek. Kollégáink azon sztorizgattak, hogy a néhány menekülő állam elég lesz-e arra, hogy kiterjesszék „művészeti magasságaikat”. Az illegális migrációval kapcsolatban úgy fogalmaztak, az évtizedek óta Mexikóból vagy más déli országokból érkezett bevándorlók, akik megteremtették az egzisztenciájukat, szintén elítélik, hogy embercsempészek segítségével bűnözők érkeznek az USA-ba.

Kollégáink arra számítanak, hogy Trup komoly szankciókat vet majd be. A beszélgetés második felében rátértek Európára, amelyet nem lehet összehasonlítani az Egyesült Államokkal, itt ugyanis teljesen más víziók, érdekek vannak, aktuális hatalmukkal a következő választásig ellavírozó politikusok lakják a térséget, persze vannak kivételek – tették hozzá. Rátértek arra is, mikor lehet vége a vérontásnak szomszédunkban. A Magyar Nemzet lapszerkesztője szerint a háború nem egy természetes folyamat, azt finanszírozni kell, de meg lehet állítani, mert ez is egy üzleti vállalkozás, ami nem mindig jön be. Sitkei szerint szívszerelem soha nem lesz Amerikai és Oroszország között, hiszen mindkettő nagyhatalom, de kiegyezés lehet, ahol Ukrajnának nem igazán fognak lapot osztani. Izgalmas mondatok, érdekességek, személyes sztorik a Globálban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Getty Images via AFP