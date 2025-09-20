Keresés

Külföld

Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó

2025. szeptember 20., szombat 13:00 | Magyar Nemzet

Nógrádi György, a neves biztonságpolitikai szakértő a magyar-svéd politikai vitát is magába foglaló elemzésében arra figyelmeztet, hogy Európa a káosz felé sodródik. A liberális kormányok felelőtlen politikája miatt polgárháború-közeli helyzet alakult ki, ahol a britek a migránsok miatt tüntetnek, a franciák pedig a megszorítások miatt tombolnak az utcákon. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn ez a beteges állapot?

  • Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó

A liberális elit bukása és a jobboldal előretörése

 Nógrádi György szerint a német politika óriási fordulat előtt áll. A baloldali Szociáldemokraták (SPD) elvesztették az elmúlt húsz évben felépített bázisaikat, és a migrációval, gazdasági nehézségekkel küzdő németek a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) felé fordulnak. A szakértő kiemelte, hogy az AfD támogatottsága megháromszorozódott a Ruhr-vidéken, sőt, a volt NDK területén már 40%-on állnak a közvéleménykutatások szerint. A nyugati elit hiába próbál "tűzfalat" emelni a párt köré, egy ilyen hatalmas tömeg támogatását már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A német társadalom összes problémája most jött elő igazán – figyelmeztet Nógrádi. A gazdasági hanyatlás, a kínai ipar felvirágzása, és a megoldatlan migrációs krízis mind hozzájárul a feszültséghez. A szakértő saját élményeivel támasztotta alá a helyzet súlyosságát: Berlinben migránsok próbálták feltépni az autójának ajtaját. A liberális CDU elbagatellizálja a helyzetet, míg a jobboldali AfD valós megoldásokat kínál a problémákra.

 Polgárháború küszöbén

 Nógrádi György szerint a helyzet már más európai nagyvárosokban is kritikus. A brit nagyvárosok lángokban állnak, ahol a migrációellenes tüntetések nyomán elszabadult a pokol. A szakértő egyenesen azt mondta, hogy egy ország abban a pillanatban, amikor nem képes megvédeni a saját polgárait, a polgárháború küszöbére lép. A hadsereg és a rendőrség tehetetlensége a lakosság könyörtelen válaszát fogja kiváltani.

Mindeközben a magyar kormány kerítést épített a határon, amiért Brüsszel tíz éven keresztül támadta. Mára azonban egyre több ország épít hasonló védvonalat. Nógrádi szavai szerint a brüsszeli elit képmutató, akinek élenjárója Ursula von der Leyen, aki a lengyel kerítést dicsérte, miközben továbbra is támadja Magyarországot.

Franciaország: a gyarmatosító politika vége

 Franciaországban a helyzet szintén kaotikus: az újabb kormányválság és a megszorítások miatt a tüntetők boltokat fosztogatnak és autókat gyújtanak fel. Nógrádi György szerint a francia gyarmatosító politika, amely évtizedekig meghatározta az országot, végleg csődbe ment. Emmanuel Macron, a francia elnök hiába hiszi magát Charles de Gaulle-nak, a valóságban a hatalomhoz ragaszkodik, miközben az ország gazdasága és társadalma széthullik.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

Szembemegy a valósággal: Zelenszkij már a jövőről álmodik, miközben Kijev a nyugati segélyeken él - Ukrajna szétesőben

Szembemegy a valósággal: Zelenszkij már a jövőről álmodik, miközben Kijev a nyugati segélyeken él - Ukrajna szétesőben

 Ukrajna fegyverexportőr nagyhatalommá válhat – de csak 2026-tól. Ez a merész bejelentés érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, ami sokakat meglepett, hiszen a háború még javában tart, és az ország gazdasága teljes mértékben a nyugati partnerekre támaszkodik. A bejelentés súlyát tovább tetézi, hogy a 2026-os dátumig még sok víz lefolyik a Dnyeperen, és egyáltalán nem biztos, hogy Zelenszkij akkor is hatalmon lesz.
