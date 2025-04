Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij nem akar békét, így Európa magára maradhat Ukrajnával + videó

Megosztás itt:

Az orosz–ukrán konfliktus kapcsán hangsúlyozza, hogy Ukrajna tartalékok híján vesztésre áll, és Európa is komoly következményekkel néz szembe a helyzet miatt. A szakértő emellett figyelmeztet a balkáni régió feszült állapotára, amely súlyos biztonsági kihívásokat jelenthet Európa számára, és rávilágít arra, hogy a Balkán instabilitása újabb konfliktusok forrása lehet.

Az Egyesült Államok számára Ukrajna nem kiemelt fontosságú, erről beszélt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Elmondta, hogy Amerika célja fordítottja annak, amit Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter csinált.

Nem akarja Kínát kijátszani Oroszország (akkori Szovjetunió) ellen, hanem a mai Oroszországot akarja kijátszani Kína ellen. Nézzük meg a tajvani kérdést, vagy a világgazdasági folyamatokat – mondta. Az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelte, hogy Ukrajnának nincsenek tartalékai, miközben az oroszok még be sem vetették az erősebb technológiájukat. Emellett az ukránok vesztésre állnak a háborúban, ahonnan már nincs visszaút. Zelenszkij tehát egy olyan forgatókönyvet akar választani, ami a lehető legrosszabb személy szerint Zelenszkijnek és Ukrajnának is.

„Az oroszok úgy tervezik, hogy ha nem lesz megállapodás, késő tavasszal kora nyáron egy átütő katonai támadást indítanak el az ukrán hadsereggel szemben. Ezt mindenki tudja, ukránok is tudják” – fogalmazott.

Európa egyedül maradhat Ukrajnával

Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy érdemben befolyásolja az eseményeket. – Zelenszkij ugyanazt csinálja most is, mint az elmúlt három évben. A gyönyörű, zöld pulóverében elmondja, hogy miket kér és Európa pedig megadja neki. Zelenszkij, ha úgy tetszik, Európával egyedül maradt, csakhogy egy győzelemhez ez nem elégséges.

Mindennek a pénzügyi következményeit már most fizetik az európaiak, és ez az idővel csak egyre súlyosabb lesz.

Ráadásul a legjobb európai tábornokok, akinek jelentős részét ismerem, mert engem tanítottak egyértelművé teszik, hogy egy vezető atomhatalmat nem lehet legyőzni – fogalmazott Nógrádi György, majd hozzátette: „Nekem nagyon tetszett, hogy az elmúlt napokban egyre több európai vezető azt mondta, és az amerikaiak is, hogy nem lesz orosz–európai háború. Hát Európa hagyományos fegyveres erői háromszor erősebbek, mint az oroszoké, mégis ki az, aki háromszoros túlerővel szemben támadni akarna?”

Európa háborúra készül az oroszokkal

Európa több országában ennek ellenére háborúra készítik fel az embereket: a német ipari cégeket krízishelyzetekről szóló dokumentumokkal bombázzák, a svéd lakosságot kormányzati tájékoztatókkal, Brüsszel eközben túlélőcsomagról készített tájékoztató kisfilmek, máshol pedig azonnali hatállyal létesítenének új temetőket. Vank olyan ország is, ahol jódtablettákat osztogattak. Nógrádi György szerint ez kész agyrém.

Amiket elmondanak, annak jelentős része sületlenség. Az amerikai adminisztráció pedig pontosan látja, hogy a vezetők jelentős része marhaságot beszél – hívta fel a figyelmet Nógrádi György. A szakértő hangsúlyozta azt is, hogy Zelenszkij minden téren megbukott elnökként: az állam vezetésében kudarcot vallott, de az orosz–ukrán háborúban sem ért el semmilyen stratégiai áttörést.

Rendkívül kényes kérdés a Balkán helyzete

A Globál heti adásában a balkáni térség feszült helyzetére is kitértek. Nógrádi György megjegyezte, hogy elég egy szikra, a legapróbb sértettség is ahhoz, hogy berobbanjon a puskaporos hordó, hiszen lényegében mindenki gyűlöl mindenkit. A szakértő kitért arra is, hogy a balkáni országokat szándékosan nem veszik fel az Európai Unióba, holott többen már beadták a tagsági kérelmet, vagy már tagjelöltek.

Ezek az országok most joggal mutogatnak Ukrajnára, amikor Brüsszel azzal az indokkal nem veszi fel őket, mert konfliktusok vannak az országok között.

Ukrajna úgy kapna gyorsított eljárást a felvételéhez, hogy háborúban áll, de a lengyelekkel és Moldovával is nézeteltérések árnyékolják be a mindennapokat.

A Balkán ugyanakkor nem csak a feszültség miatt kényes kérdés, hanem azért is, mert virágzó csempészútvonalaknak ad otthont. Kábítószert, fegyvereket, de embereket is ezeken az útvonalakon csempésznek a bűnbandák. Mindez pedig óriási biztonsági kihívások elé állítja Európát, de magát a jelenséget szinte lehetetlen megállítani.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet