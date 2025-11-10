Gigantikus pénzügyi következményekkel járhat a BBC kamuzása Trumpról

Megosztás itt:

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán az a benyomás keletkezhetett, hogy az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította fel híveit.

A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét,

amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, 2025. január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik, vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat, és éltessék "a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat".

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy "harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok".

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap azonban a múlt héten megszerzett és nyilvánosságra hozott egy 19 oldalas belső vizsgálati dossziét, amely szerint

a Panorama-műsorban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

A botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője. Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a parlamenti szakbizottságnak küldött hétfői levelében leszögezte: a BBC elfogadja azt a megállapítást, amely szerint Trump beszédének szerkesztési módja alkalmas volt olyan benyomás keltésére, hogy az amerikai elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetésére szólította fel híveit. Shah közölte, hogy a BBC elnézését kér ezért a hibáért.

A BBC elnöke a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette:

fontolóra vette, hogy személyesen is bocsánatot kérjen az amerikai elnöktől.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump indít-e jogi eljárást a BBC ellen, Shah kijelentette: ezt még nem tudja, de Trump stábja már kapcsolatba lépett a BBC-vel, és az amerikai elnök "pereskedésre hajlamos ember, így minden lehetőségre fel kell készülnünk".

Nem sokkal az interjú elhangzása után a Sky News brit hírtelevízió - amerikai partnercége, az NBC tévétársaság értesülését idézve - közölte:

Trump jogi képviselői levelet intéztek a BBC-hez, amelyben kilátásba helyezték, hogy az amerikai elnök egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a brit médiatársaság ellen, ha a cég nem vonja vissza hivatalosan és haladéktalanul a dokumentumfilmben elhangzott "rágalmakat", és nem kér elnézést közvetlenül Trumptól a történtekért.

A levél szerint a BBC-nek november 14-ig, péntekig kell érdemben reagálnia a Fehér Ház követeléseire.