Gépfegyverekkel védik Párizst

A francia főváros szívében, Párizs legismertebb látványosságai tövében is rendeznek majd versenyeket: a strandröplabdázók mérkőzéseit az olimpiai öt karikát magán viselő Eiffel-torony lábánál rendezik meg, s a közelben lesz majd a gyaloglók és az országúti kerékpárosok versenyeinek befutója is. Az emeletes turistabuszok már olimpiai díszbe öltöztek, a paralimpia hivatalos emblémájával színesített Diadalív közvetlen közelében a kazah nagykövetség plakátokkal hirdeti az ország legnagyobb reménységeit, köztük a két évvel ezelőtt wimbledoni bajnoki címet nyert teniszezőt, Jelena Ribakinát és a legutóbbi, tokiói játékokon egyaránt bronzérmet szerzett két ökölvívót, Szaken Bibosszinovot és Kamsibek Kunkabajevet.

Elkezdődött a versengés a párizsi olimpián, pedig a hivatalos megnyitóig tartó visszaszámlálás még nem ért véget. A látszólagos ellentmondás persze nem újdonság, a férfiak labdarúgótornája már 1988-ban, Szöulban is az ünnepélyes ceremónia előtt rajtolt el. Idén az első tényleges versenynap programjában csatlakoztak a futballistákhoz a férfi rögbisek is, a legismertebb francia sportlap, a L’Équipe szerdai címlapján mindkét hazai válogatott egy-egy tagjának teljes alakos fotója jelezte az olimpiai versenyek kezdetét.

