„Az nem lehet, hogy valaki azért fizessen, hogy aztán meghaljon”

Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a keddi hídomlás romjainak eltakarításán, és tovább kutatnak a lehetséges áldozatok után. Az első napok sokkhatása után már a felelősök keresésén van a hangsúly. A szakemberek szerint a híd már az átadástól folyamatosan süllyedt, és ugyan még a baleset idején is folytak a felújítások, a munka igen lassan haladt. A helyiek szerint is csak idő kérdése volt a katasztrófa bekövetkezte.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A híd állapota már a baleset előtt is nagyon rossz volt. Ezt nemcsak én látom így, nagyon sokan gondolják ugyanezt. Elképzelheti, milyen az, amikor állandóan teherautók álltak sorban a hídon. Túl nagy volt a terhelés. A híd a 60-as években épült, és az akkor használt technológia, beleértve a forgalom kiszámítását is, összehasonlíthatatlan a maival” – mesélte a genovai férfi.

Az olasz kormány szerdán az A10-es autópálya üzemeltetőjét, az Atlantia infrastruktúra-fejlesztő csoport tagjaként működő Autostrade (ASPI) vállalatot tette felelőssé a híd leomlásáért, és a fenntartó cég vezetőinek lemondását követelte.

„A híd összeomlása kétségkívül összefonódott azzal a ténnyel, hogy minden alkalommal, amikor fizetünk az autópályáért, azt gondoljuk, hogy azt a rutinszerű és rendkívüli karbantartási munkákhoz is felhasználják. Ehhez képest az üzemeltetők másra költik a pénzt, ami elég nagy probléma, amikor egy híd összedől. Az nem lehet, hogy valaki azért fizessen autópályadíjat, hogy aztán meghaljon” – nyilatkozta a helyszínre látogató miniszterelnök-helyettes.

Luigi di Maio és a közlekedési miniszter is a hidat üzemeltető cég vezetőinek lemondását követelte, továbbá kezdeményezték, hogy a közútkezelőt fosszák meg koncessziós jogától. A kormány továbbá haladéktalanul átvizsgálja Olaszország-szerte a hidakat és alagutakat, és ha felújításra van szükség, a lehető legrövidebb időn belül elvégzik. A kabinet szerint a baleset azt is megmutatta, hogy az országnak sokkal többet kellene költenie az elavult infrastruktúra renoválására, még akkor is, ha így szembekerülnek az Európai Unió által megkövetelt megszorításokkal.

Róma 10 éve még évi 14 milliárd eurót költött utak és hidak karbantartására, a brüsszeli intézkedések miatt azonban már csak alig 4 milliárd jut erre a célra.