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Gázpalackokkal teli autóval hajtott bele egy férfi az SPD székházába

Hír TV

2017. december 25., hétfő 17:05

Az elkövető azt mondta, öngyilkos akart lenni.

Gázpalackokat helyezett el egy férfi Berlinben a kormányzó kereszténydemokraták székházánál, aztán az autójával nekihajtott a szociáldemokraták székházának is. Az 58 éves férfi azt mondta, öngyilkos akart lenni. Az autójában további gázpalackokat találtak. A szociáldemokraták székházánál egy kisebb tűz is keletkezett, de ezt az épület automatikus tűzvédelmi berendezése eloltotta.

Az elkövető kórházba került. A rendőrség szerint a férfi nem szélsőséges és nem is terrortámadás történt.

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