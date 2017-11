Gázkamrának nevezte Új-Delhi vezetője az indiai fővárost

Alig láthatók a biciklisták Új-Delhiben, akik az indiai fővárost napok óta sújtó szmog ellenére a nyeregbe szálltak.

„Óriási különbség van. Gyerekkorom óta járok az India-kapuhoz, de soha nem kellett maszkban idejönnöm. Biciklivel jöttünk ide, de a helyzet tényleg nagyon rossz. Ha levesszük a maszkunkat, köhögünk és koszos lesz az arcunk” – nyilatkozta egy helyi lakos.

Sokan emiatt otthon is maradtak. Az iskolákat kedden egész hétre bezárták a metropolisban, mert a levegőben lévő, szennyező részecskék aránya a sokszorosát meghaladja az egészségre már káros szintnek. Ezek a hajszálnál 30-szor kisebb szemcsék a szervezetbe jutva hozzájárulhatnak a tüdőrák és más betegségek kialakulásához is.

„Nem léphetünk ki maszk nélkül, mert túl nagy a szmog. Négy-öt napja tart ez a helyzet Delhiben. Most valamivel jobb az idő, de tegnap nagyon szmogos volt. Csípi a szemem a szmog” – mondta egy másik lakos.

A hatóságok más korlátozásokat is bevezettek: a teherautók nem hajthatnak be a városba.

„Azt mondták, három napig nem mehetünk be. Az Uttar Prades államból érkező járművek nem mehetnek be a levegő szennyezettsége miatt” – fogalmazott egy teherautó-sofőr.

Sokak szerint a tarlóégetést is be kellene tiltani az Új-Delhi környékén található földeken, mert ez is hozzájárul a szmog kialakulásához. De fejleszteni kell a tömegközlekedést is, hogy kevesebben üljenek kocsiba. Legutóbb egy éve több ezer ember betegedett meg az indiai nagyvárost sújtó szmog miatt.