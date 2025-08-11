Gazdasági értelemben is nagyot szakíthat Oroszország az alaszkai csúccsal

Megosztás itt:

Vlagyimir Putyin és az orosz gazdaság számára győzelmet jelent már önmagában az amerikai és az orosz elnök péntekre tervezett csúcstalálkozója is, és közgazdászok szerint az esetleges megállapodásból hasznot húzhatnak majd a globális pénzpiacok és a fegyvergyártók is.

Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt szerinte jelentős a költségvetési hiány; a moszkvai pénzügyminisztérium jelentése szerint viszont az év első hat hónapjában ez a GDP 1,7 százaléka volt.

Ehhez képest az Európai Unióban és az eurózónában az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint az első negyedévben a deficit a GDP 2,9 százaléka volt, az Egyesült Államokban majdnem 7 százalék.

A harctéri sikereknek köszönhetően Moszkva valószínűleg a szankciók azonnali enyhítését követeli majd a tűzszüneti megállapodás részeként az ukrán területek megtartása mellett, és jó esélyt lát befektetési együttműködés esélyére is az amerikaiakkal.

A globális pénzpiacok pozitívan reagáltak a csúcstalálkozó hírére, a tőzsdeindexek Európában és az Egyesült Államokban is emelkedtek. Esett viszont az arany és az európai védelmi cégek részvényeinek ára, mert a befektetők attól tartottak, hogy az ukrajnai béke eltéríti a NATO-tagállamokat a katonai kiadások ígért emelésétől.

Christopher Granville, a TS Lombard ügyvezető igazgatója azonban úgy véli, hogy az amerikai–orosz tárgyalások pozitív hatással lehetnek az európai fegyvergyártók részvényeire, és vásárlást ajánl a befektetőknek. Ha ugyanis a békefolyamat kudarcba fullad, akkor szükség lesz az Egyesült Államok és Európa kimerült fegyverkészleteinek pótlására, ami „nagyon jó lenne a Rheinmetall és az összes többi európai védelmi részvény számára a megrendelések és beszerzések szempontjából” – emelte ki.

Fotó: AFP