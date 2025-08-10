Keresés

2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Külföld

Gázában túszként fogságban tartott hozzátartozóikért tüntettek Tel Avivban

2025. augusztus 10., vasárnap 10:30 | Magyar Nemzet
Tel-Aviv Gáza Hamász Izrael

Több tízezren tüntettek szombaton Tel-Avivban a gázai hadművelet kiterjesztésére vonatkozó kormányzati terv ellen – számolt be a helyi média a szervezők adatai alapján. Az izraeli biztonsági kabinet korábban jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket.

  • Gázában túszként fogságban tartott hozzátartozóikért tüntettek Tel Avivban

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A tüntetést a Hamász szélsőséges palesztin szervezet által elrabolt és a palesztin lakosságú Gázai övezetbe hurcolt túszok hozzátartozóinak fóruma szervezte meg. Attól tartanak, hogy a hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják szeretteiket. 

Pénteken az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket, amelyek megvalósításával a hadsereg az egész partvidék feletti ellenőrzést szerezhetné meg. A hadsereg úgy véli, hogy a túszokat az ellenőrzése alatt nem álló területeken tartják fogva, köztük Gázavárosban. 

Az izraeli hatóságok ismeretei szerint ötven túsz van még a Hamász fogságában, akik közül mintegy húszan még életben vannak. A gázai fegyveres konfliktust a Hamász által vezetett terrortámadások váltották ki 2023. október 7-én, amelyekben mintegy 1200 ember halt meg és több mint 250-et ejtettek túszul – közölte az MTI. 

Fotó: AFP

