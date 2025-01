Gál Kinga részt vesz Donald Trump beiktatásán + videó

A szennyezett levegőminőség kényszeríti otthonukban maradásra a lakosokat a Los Angeles-i tüzek után + videó

A Los Angeles-i térségben pusztító tűz még a környező települések lakosaira is közvetlenül hatással van. Mérgező vegyi anyagok is kerülhettek a levegőbe, de a sűrű füst és a pernye is veszélyes az emberekre és az állatokra is.