G7: mielőbbi cselekvésre hívtak fel az egészségügyi miniszterek az omikron variáns ellen

Megosztás itt:

A G7 soros elnöke, Nagy-Britannia által szervezett értekezlet után kiadott közleményben hangsúlyozták azt is, hogy együttműködnek egymással és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) a fejlemények nyomon követése érdekében.

A miniszterek egyúttal méltatták a Dél-afrikai Köztársaság szerepét az új variáns gyors felfedezésében és abban, hogy hatóságai gyorsan riasztották a többi országot.

Az omikron Afrika déli részén bukkant fel, de már más földrészeken, így Európában is megjelent.

A variáns miatt az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is aggodalmát fejezte ki. A WHO úgy ítéli meg, hogy az omikron gyorsabb mértékben terjedhet más vírusváltozatokhoz képest, és fokozott az újrafertőződés kockázata is. Az új változat felfedezése erőteljes reakciót váltott ki a nemzetközi közösségből: számos ország korlátozta a beutazást a dél-afrikai térségből, és azokból az országokból, ahol az omikront már kimutatták.

A hétfői találkozón a G7 miniszterei ismét hangsúlyozták az oltóanyaghoz történő hozzáférés biztosításának fontosságát világszerte, az oltóanyagokra vonatkozó kutatási és fejlesztési tevékenység folytatását, továbbá a vakcinákkal kapcsolatos tévinformációk elleni fellépés szükségességét.

Jelenleg Nagy-Britannia látja el a soros elnökséget a G7 csoportban, amelynek rajta kívül Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok, Kanada, valamint az Európai Unió a tagja.

