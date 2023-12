Megosztás itt:

A kitörés a várostól északra, helyi idő szerint negyed 11-kor kezdődött. A tűzhányóból lávafolyam is elindult, az olvadt kőzet a földfelszínen keletkezett repedésből minden irányba és szokatlanul nagy mennyiségben indult meg. A természeti jelenség az izlandi fővárosból, Rejkjavikból is látszik. Hatalmas füst is gomolyog. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne menjenek a vulkán közelébe.