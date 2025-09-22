Keresés

Külföld

Az utóbbi évek egyik legkegyetlenebb tájfunja tombol Délkelet-Ázsiában

2025. szeptember 22., hétfő 07:39 | MTI
tájfun Fülöp-szigetek szuper tájfun. Délkelet-Ázsia

Pusztító széllel és heves esőzésekkel közelít a Ragasa szuper tájfun a Fülöp-szigeteki Luzon északi része felé, ezért hétfőn felfüggesztették a munkát és az iskolai oktatást a fővárosban, Manilában és az ország nagy részén.

  • Az utóbbi évek egyik legkegyetlenebb tájfunja tombol Délkelet-Ázsiában

Az állami meteorológiai hatóságok a legmagasabb szintű tájfunriadót rendelték el a távoli Babuyan-szigeteken, és sürgették az alacsonyan fekvő és partmenti települések lakóit, hogy a vihar és az esetleges áradások előtt menjenek biztonságos helyre.

A Ragasa maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet, a széllökések pedig elérhetik az óránkénti 250 kilométert. Az előrejelzések szerint a tájfun dél körül éri el a Babuyan-szigeteket, majd áthalad a Luzon-szoroson.

Bár a tájfun nem éri el közvetlenül Tajvant, külső sávja várhatóan heves esőzéseket hoz a sziget ritkán lakott keleti partvidékére. Tajvan szárazföldi és tengeri riasztást adott ki, és törölte a keleti városokba, többek között a Taitung és Hualien megyébe tartó járatokat.

A vihar ezután várhatóan Hongkongot éri el, miközben dél-kínai partok felé halad. A pénzügyi központ arra kérte a lakosokat, hogy készüljenek fel az elmúlt évek egyik legerősebb tájfunjára. A hatóságok fontolgatják a repülőtér 36 órás bezárását - jelentette a Bloomberg amerikai hírügynökség.

A Fülöp-szigeteki meteorológusok széles körű áramkimaradásokra, földcsuszamlásokra és veszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek, miközben a vihar külső sávjai elkezdték ostromolni Luzon északi részét. A légitársaságok több mint egy tucat belföldi járatot töröltek, főként Luzon útvonalain, míg a kikötők felfüggesztették a kompjáratokat.

Fotó: Shutterstock

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

Erősödött a forint árfolyama

Erősödött a forint árfolyama

 Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

