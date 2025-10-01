Független Magyarország: miért nem állítja le Orbán az orosz olaj vásárlását? + videó

Macron kettős játéka: a Palesztin Állam elismerése valóban a béke záloga, vagy üzenet a Hamásznak? + videó

Botrány a nemzetközi diplomáciában! Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot, látványosan szakítva az évtizedes nyugati hagyománnyal. A gesztus, amely a kétállami megoldást hivatott menteni, Washington és Jeruzsálem szerint csak egy dolgot ér el, legitimálja a Hamász fegyveres uralmát. Vajon a szimbolikus lépés visszavonhatatlanul megosztja a nyugati szövetséget, vagy csak a valós ENSZ botrányt leplezi? - Radar