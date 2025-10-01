Független Magyarország: miért nem állítja le Orbán az orosz olaj vásárlását? + videó
2025. október 01., szerda 17:20
| Hír TV
A Koppenhágában tartott csúcstalálkozó egyik fő témája a háború finanszírozása és az orosz energia kérdése. Orbán Viktor kiemelte: a magyar álláspont világos, Magyarország szuverén állam és nem enged a nyomásnak. A miniszterelnök szerint a jogi trükközés ellenére sem vihető véghez a magyar emberek érdekeivel ellentétes ukrán csatlakozás.
Botrány a nemzetközi diplomáciában! Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot, látványosan szakítva az évtizedes nyugati hagyománnyal. A gesztus, amely a kétállami megoldást hivatott menteni, Washington és Jeruzsálem szerint csak egy dolgot ér el, legitimálja a Hamász fegyveres uralmát. Vajon a szimbolikus lépés visszavonhatatlanul megosztja a nyugati szövetséget, vagy csak a valós ENSZ botrányt leplezi? - Radar
Fekete zónák, bűnszervezetek, 50 ezer illegálisan elfoglalt lakás. Évtizedes káosz és jogi kálvária után az olasz kormány drasztikus lépésre szánta el magát: gyorsított eljárásban ürítik ki azokat a lakásokat, ahol már évtizedek óta élnek illetéktelenek. Vajon miért most következik be ez a fordulat, és mekkora maffiahálózatot vág szét a rendőrségi akció? Mutatjuk a Radarban.
A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.
Az uniós vezetők Koppenhágában nyíltan a magyar vétó kiiktatásáról egyeztettek. Bugnyár Zoltán tudósító szerint a tagállamok egyre dühösebbek a pénzügyi és katonai támogatás blokkolása miatt, ami a EU-csúcs vétó kérdését, Európa központi dilemmájává tette.