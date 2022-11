Frontex: A nyugat-balkáni úton indul el a legtöbb illegális bevándorló az EU-ba

Megosztás itt:

A Frontex szerint az év első tíz hónapjában több, mint 275 ezer illegális határátlépést jelentettek a határvédelmi szolgálatok. Ez 73 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Továbbra is a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonalon indulnak el a legtöbben, 128 ezer határátlépést regisztráltak a hatóságok. A Földközi-tengeren is jóval többen indulnak útnak, mint tavaly: 85 ezernél is többen érkeztek, döntően Olaszországba.