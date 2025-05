Front Robert C. Castellel: Nő az atomháború esélye?

Megosztás itt:

A napokban nagy erejű dróntámadás érte az orosz kézen lévő Krím félszigetet, az orosz hadsereg pedig tovább erősítette pozícióit a térségben. Ennek kapcsán Robert C. Castel elmondta, hogy két nézőpontot kell kettéválasztani a Krím kérdésénél.

– Az egyik nézőpont politikai, és azt hiszem, hogy amit látunk, a támadások és a Krím megerősítése sokkal inkább a politikai hadszíntéren zajló események, mint katonai hadszíntéren – fogalmazott a szakértő.

Mint mondta, per pillanat nem lát semmilyen reális forgatókönyvet arra, hogy Ukrajna fenyegetni tudja Oroszországnak a jelenlétét a Krímben. – Azt is látjuk, hogy Ukrajna nagy szeretettel támadja a Krímet politikai üzenetként, egyfajta katonai keretezéseként egy politikai, diplomáciai vitaként, ezzel próbálják befolyásolni azokat a tűzszüneti tárgyalásokat, amik ebben az ukrán–orosz–amerikai háromszögben zajlanak le – tette hozzá. Mint mondta, a katonai szinten látjuk azt, hogy a Krím még mindig egy igen fontos logisztikai ugródeszka, nagyon fontos légibázisok vannak a Krímen. – Fontos légvédelmi egységek, amik a kercsi hidat és az orosz bázisokat védik a Krímben, Ukrajna pedig megpróbálja ezeket a logisztikai bázisokat, logisztikai útvonalakat támadni, megpróbálja a légvédelmi rendszereket erodálni – jegyezte meg a szakértő, aki szerint ugyanakkor a politikai, a politikai diplomáciai jelentősége a Krím elleni támadásnak sokkal nagyobb, mint a katonai jelentősége.

J. D. Vance amerikai alelnök úgy fogalmazott egy online interjúban, hogy Kijev nem fogja megnyerni a konfliktust, ha az ellenségeskedés az elkövetkezendő években is folytatódik, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ebben az esetben lehetséges egy nukleáris eszkaláció forgatókönyve.

Robert C. Castel ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy már maga az, hogy fennáll egy háború, amiben részt vesznek a világ nukleáris nagyhatalmai, az Egyesült Államok és Oroszország, ha csak közvetetten is, már az növeli a háborúnak az esélyét.

– Én úgy gondolom, hogy abban igaza van Vance-nek, hogy már maga az, hogy egy ilyen konfliktus fennáll, és az Egyesült Államok részt vesz egy háborúban egy másik atomhatalommal szemben, megnöveli az atomháborúnak a veszélyét. Tehát ebből a szempontból teljesen igaza van – fogalmazott a szakértő.

A podcastben szó esett a közel-keleti helyzetről is, hiszen Iránt több robbanás is megrázta. Robert C. Castel szerint az egyik legfontosabb dolog, amit el kell mondani a több mint ezer sebesülttel és halálos áldozatokkal is járó robbanások kapcsán, hogy nem lehet tudni, hogy mi történt, nem lehet tudni, mi okozta a robbanásokat. – A második dolog, amit el kell mondani, hogy itt az érdekelt feleknek, elsősorban az iráni kormánynak van egy nagyon komoly politikai érdeke abban, hogy a narratívát a saját szájíze, saját érdekei szerint irányítsa, és nem lehet elmenni azon közlemények mellett, amiket az iráni kormánytól hallunk – mondta a szakértő, és megjegyezte, hogy amikor a sajtó idéz egy politikust, azt a Közel-Keleten mindig három szinten értelmezik.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Csudai Sándor