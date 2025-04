Front – Robert C. Castel: A háború nem számítógépes játék + videó

Megosztás itt:

A háború nem laboratórium, számtalanszor megtörténik az, hogy megcélozzuk A-t és B-t találjuk el különböző okokból. Tehát itt a szándékosság esete nem áll fenn, viszont a következmények ugyanazok – hangsúlyozta Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Front című podcastben a szumi támadás kapcsán. A szakértő hozzátette: a felelősség mértékét a jogászok feladata eldönteni, azonban a civilek halálát okozó támadás megítélése kapcsán több tényezőt is figyelembe kell venni. A támadás során legalább 34 ember meghalt és további 117 embert megsebesült.

A háború, az nem számítógépes játék. A katonai vezetők állandóan egyfajta ködben tapogatóznak, az információ mindig bizonytalan, nagyon gyorsan romlandó termék, nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, részleges információk vannak és akkor ezeket az eredményeket látjuk – mondta Robert C. Castel. Hozzátette:

Amikor egy ilyen támadás történik és ennyi civil meghal, akkor általában van bőven felelősség mind a két fél számára. Kivéve persze, ha az a helyzet, hogy az oroszok teljesen minden ok nélkül rálőttek egy civil város központjára, ami igazából nem jellemző erre a háborúra. Tehát nem látjuk ebben a háborúban azt, hogy a hadviselő felek következetesen pusztán civil célpontokat támadnának, lakótelepeket, bevásárlóközpontokat. Ez nem jellemző erre a háborúra.

Fotó: Magyar Nemzet / Csudai Sándor