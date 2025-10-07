Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

Megosztás itt:

Friedrich Merz (CDU) figyelmeztette a lakosságot: a következő hónapokban csökkenni fognak a nettó bérek. Az ok a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási biztosítási járulékok újabb emelése, amely a munkáltatókat is súlyosan érinti, hiszen a járulékokat továbbra is fele-fele arányban kell fizetniük dolgozóikkal – írja a Magyar Nemzet.

Szakértők szerint ezzel Németország egyre kevésbé számít vonzó gazdasági környezetnek. Az ARD műsorában Merz úgy fogalmazott: Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania. A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

Merz korábban azt ígérte, hogy ősszel a szociális rendszerek stabilizálására és a lakossági terhek csökkentésére fókuszál. Ehelyett most a járulékok növelése vált elkerülhetetlenné. Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője már szeptember végén lefújta a „reformok őszét”, mondván, a kifejezés „hamis elvárásokat” keltene a választókban.

A szociális kiadások folyamatosan nőnek: az év első felében a betegbiztosítási költségek 7,8 százalékkal emelkedtek, miközben a járulékbevételek mindössze 5,5 százalékkal emelkedtek - a hiány pótlására ismét járulékemelésre lesz szükség. A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztosítóknak több millió migráns ellátását is finanszírozniuk kell, akik még nem járultak hozzá a rendszer fenntartásához.

Fotó: Shutterstock