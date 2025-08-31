Keresés

2025. 08. 31. Vasárnap
Tranzit - Interjú Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával

Tranzit - Szijjártó Péter 23:30

Külföld

Friedrich Merz megszólalt a háborúról

2025. augusztus 31., vasárnap 21:31 | MTI
háború Németország Friedrich Merz Háború Ukrajnában

A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít - Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.

"Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat" - hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget.

"Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén. De jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem"

- tette hozzá.

Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, "de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán". Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. "Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció" - fűzte hozzá.

Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat.

"Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában"

- mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. "Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot" - húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal - tette hozzá.

Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.

A német kancellár egyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz-ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.

Háború Ukrajnában

