Sokkoló antiszemita terrortámadás Párizsban – 43 évvel a történtek után francia bíróság elé állhat a fő gyanúsított

Franciaország a gyanúsított "gyors kiadatásán" dolgozik - jelentette be pénteken Emmanuel Macron francia elnök az X-en, üdvözölve a "jog és az igazság felé tett újabb lépést".

Az államfő, aki hétfőn az ENSZ előtt hivatalosan is elismeri Franciaország részéről a palesztin államot, üdvözölte az "együttműködést a palesztin hatóságokkal".

A párizsi országos terrorizmusellenes ügyészség (PNAT) közölte, hogy értesítést kapott az Interpoltól a letartóztatásról, amelyet "jelentős eljárási előrelépésnek" nevezett.

Ez a letartóztatás "a köztársasági elnök által kezdeményezett folyamat eredménye, amelynek eredményeként hétfőn elismeri a palesztin államot, s amely lehetővé teszi (Franciaország számára), hogy (a gyanúsított) kiadatását kérje"

- jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

A 70 éves Hisam Harb, valódi nevén Mahmud Khader Abed Adra, aki ellen a francia hatóságok tíz évvel ezelőtt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot,

az egyik a hat férfiból, akinek a különleges esküdtszék elé állításáról július végén döntött az ügyészség a második világháború utáni legsúlyosabb antiszemita bűncselekmény miatt. A vádemelésről szóló végzés ellen mind a hat gyanúsított fellebbezést nyújtott be.

Harb gyanúsítottként szerepel a vádiratban, amelyben tanúk és hírszerzési jelentések alapján az ügyészség azt állítja, hogy ő irányította a merényletet, s ő maga volt az egyik támadó.

A merényletet 1982. augusztus 9-én követték el Párizs zsidó negyedének, a Marais-nak a legforgalmasabb utcájában, a kóser éttermeiről és zsidó cukrászdáiról híres Rosiers utcában.

Ebédidőben bedobtak egy gránátot a Jo Goldenberg nevű étteremben ebédelő mintegy ötven vendég közé, majd két fegyveres tüzet nyitott rájuk.

A három percig tartó támadásban hatan meghaltak és 22-en megsérültek.

A kommandó tagjai ezután a Rosiers utcán végigrohanva menekültek el, ahol lengyel gyártmányú WZ63-as típusú géppisztolyaik tölténytárait a járókelők felé tartva ürítették ki.

A merényletet egyetlen szervezet sem vállalta magára, de a francia rendőrség annak idején azt gyanította, hogy az 1970-80-as években számos merényletet végrehajtó Abu Nidal terrorcsoportjának vagy más néven a Fatah Forradalmi Tanácsnak a tagjai követték el a terrortámadást. Ez a csoport a Palesztin Felszabadítási Szervezetből vált ki.

A hat gyanúsított közül, akik ellen több mint negyven évvel a bűncselekmény elkövetése után emeltek vádat, kettőt már előzetes letartóztatásba helyeztek, köztük az 1991 óta Norvégiában élő Valíd Abdul-Rahmán Abu Zájed Abu Zájedet, akinek kiadatását öt évvel ezelőtt jóváhagyta a norvég kormány. A másik négy, letartóztatási parancs alatt álló személy eddig elkerülte a francia igazságszolgáltatást: Hisam Harb Ciszjordániában, a többiek Jordániában és Kuvaitban tartózkodnak.

Hisam Harb esetleges kiadatásával megnyílhat a jogi út a férfi bíróság elé állítása előtt, amit a felperesek régóta remélnek.

Ez "lehetővé teszi a büntetőbíróság számára a tények teljes körű vizsgálatát és a merényletért való felelősség minél pontosabb megállapítását. A francia igazságszolgáltatás nem hagyja cserben az áldozatokat, függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el" - mondta az AFP hírügynökségnek az áldozatok egyik ügyvédje, Romain Boulet.

Kollégája, David Pere azonban óvatosságra intett, és arra kért mindenkit, hogy "ne örüljünk, amíg (Hisam Harb) nincs Franciaországban", miután az ügyben már több olyan letartóztatás történt Jordániában, amelyet nem követett kiadatás.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)