Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó

Fabien Mandon szerint Franciaországnak helyre kell állítania lelki erejét és az országnak készen kell állnia arra, hogy elveszítheti fiait. A francia haderő vezetője arról beszélt, hogy Oroszország 2030 körül megtámadhatja a NATO országait.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az indonéziai Közép-Jáva két régiójában történt földcsuszamlások halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett, miközben a mentési munkálatok folytatódnak – közölte pénteken az ország katasztrófavédelmi ügynöksége.
Egy ágyú, három pénzérme és egy porceláncsésze volt azok között a tárgyak között, amelyeket kolumbiai kutatók fedeztek fel a Karib-tenger mélyén, ahol a híres San José spanyol vitorláshajó 1708-ban elsüllyedt, miután megtámadta az angol flotta – közölték a latin-amerikai ország hatóságai.