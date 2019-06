Fox News: A magyar példa követendő Európa számára

Az amerikai emberekről az a hír járja, nem igazán érdekli őket, hogy mi történik az Egyesült Államokon kívül, de azért az EP-választások megmozgatták őket is. A legismertebb konzervatív országos televízió, a Fox News is hosszasan foglalkozott egyik műsorában az európai politikai helyzettel és szóba kerültek az úgynevezett populisták, köztük az angol Farage, az olasz Salvini és Orbán Viktor is.

A sok szélsőjobbra utaló európai és hazai liberális fröcsögést követően igen jó volt higgadt, értelmes gondolatokat hallani, igaz, a Fox News már többször foglalkozott hazánkkal és elismerően szóltak a jelenlegi kormány és Orbán Viktor politikájáról. Tucker Calrson a Fox másik híres házigazdája Szijjártó Péterrel is interjút készített műsorában, melyben elismerően szóltak a hazai családvédelmi programról, erről portálunk tudósított először. Ingraham műsorából kiderült, hiába igyekszik csökkenteni a magyarok és a jelenlegi kormány súlyát a hazai balliberális ellenzék, holmi szégyenpadokról és összeomlásról hadoválva, a világ vezető hatalmának egyik legnagyobb televíziója, és a szerkesztők valahogy mégis ellenkezőképpen gondolják mindezt. Bizonyíték erre az is, hogy hazánkat komoly súllyal említik az európai nemzeti erők, a balliberálisok által szélsőjobboldalinak és populistának nevezett pártok között.

Laura Ingraham, az egyik legismertebb konzervatív televíziós személyiség az európai választásokat követően foglalkozott esti műsorában a történtekkel. Elsőként a briteket említette, gúnyosan megjegyezve, hogy a választók megbüntették a Brexit-folyamatot szándékosan lassító és ellehetetlenítő pártokat, és szavazatukkal a másfél hónapja alakult Brexit-pártot támogatták, amely fölényesen nyerte az EP-választásokat. Ingraham megemlítette, hogy Farage tulajdonképpen már visszavonult, de gyorsan gründolt egy pártot a korábbi helyett, akik másfél hónapnyi létezést követően taroltak, és a konzervatívokat és a munkáspártiakat is alaposan maguk mögött hagyták a választásokon. Az emberek véleménye Nagy-Britanniában is egyértelmű volt, a hatalomhoz ragaszkodó elit pedig Nyugat-Európa több országához képest itt sem törődött a választópolgárok hangjával.

A műsor házigazdája kitért Matteo Salvinire és Marine Le Pen-re is, akik ugyancsak leckét adtak a globalistáknak, és Ingraham hozzátette azt is, hogy szerte Európában egyre többen gondolták úgy, hogy a szabadság többet ér, mint azok a nemzetközi béklyók, melyeket a jelenlegi vezetőik tartanak fenn, akik nem képesek valódi válaszokat adni a saját állampolgáraiknak. A Fox News műsorvezetője kifejtette azt is, hogy ezek az országok, az úgynevezett populisták azért páriák Európában, mert meg akarják tartani a saját kultúrájukat, nyelvüket, egyediségüket és meg akarják őrizni határaikat. Szerencsénkre a tengeren túl is érthető sokaknak a kettős mérce, Ingraham rá is világít, hogy a CNN, a New York Times úgy tálalta az európai eseményeket, hogy szélsőjobboldaliaknak titulálta azokat az országokat, ahol a nemzetüket előtérbe helyező erők törtek előre. De természetesen azok az országok sem úszták meg, akiknél ezek az erők már kezükben tartják a hatalmat, így hazánk sem kerülhette el a balliberális ostor csattanását a hátán.

Ellenpéldaként megemlítette Angela Merkelt, akinek köszönhetően milliós nagyságrendben érkeztek menekültek Európába, sőt bátorította is őket egy ideig az új honfoglalásra a német kancellár. Merkel Ingraham szerint nem tanult az esetből, ahogy több nyugat-európai vezető sem, akik nem akarják meghallani a nemzetüket védő és féltő politikai tömörülések, valamint az általuk képviselt állampolgárok hangját. Matteo Salvini viszont jó példa Ingraham véleménye szerint arra, ha egy vezető figyel a saját választói akaratára, hiszen a munkanélküliség hiszen az olasz kormány a fölösleges megszorítások és a bevándorlás ellen lépett fel , ahogy Donald Trump is az Egyesült Államokban. Ehhez elég csak megnézni a tendenciákat, hiszen Trump törekvéseit követően az amerikai GDP 3.2 százalékkal növekedett az Európai Unió 1.5 százalékos értékével szemben az idei márciusi adatok szerint, míg a munkanélküliség 3.8 százalékon áll, az EU-ban ez arány viszont 6.8 százalékos. Érdemes hozzátennünk, hogy a sokat átkozott Magyarországon jelenleg 3.5 százalékon áll a munkanélküliség, mely a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony, ezzel pedig az Európai Unióban dobogósok vagyunk. Vajon akkor ki dolgozik jobban? A mostani nyugat-európai vezetők vagy a lenézett és gyűlölt “populisták”?

Az adásban beszélgetőtársakkal elemezték az európai választások utózöngéit, a teljes adás azonban sajnos érthetetlen okokból kifolyólag már nem elérhető, a fenti videórészletben azonban pont hazánk is szóba kerül a műsorban. Azt ezt követő beszélgetésben is érdekes gondolatokat hallhattunk, amikor a Fox News műsorvezetője nevetve tette fel a kérdést, hogy vajon miért ne akarnának változást az európai választók a mostani negatív trendek ellenére? Miért lenne jó nekik az eddigi, rengeteg hibával működő modell? Példaként pedig megemlítette, hogy Magyarországon azt szeretnék az emberek, ha magyarok maradnának és reményét fejtette ki, hogy azért még a németek is ugyanígy gondolkodnak. Mindenképpen örömmel konstatálhatjuk, hogy a világszerte dübörgő liberális cenzúra mellett azért külföldön sem feltétlenül mindig Magyarország a rossz példa, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy az országos konzervatív amerikai televízió főműsoridőben közölt műsorában is láthattuk.

Pesti Srácok