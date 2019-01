Forrósodik a levegő Venezuelában

2019. JANUÁR 23., SZERDA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK BUDAPESTEN, A KARMELITA KOLOSTORBAN FOGADTA MARIO ZENARI BÍBOROST, SZÍRIAI APOSTOLI NUNCIUST, KEDDEN. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG EGY TELJES ÉVIG FINANSZÍROZZA HÁROM SZÍRIAI KÓRHÁZ MÛKÖDÉSÉT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: NEMZETI KONSZENZUS VAN A CSALÁDOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÉS A CSALÁDOKAT SEGÍTÕ LÉPÉSEK TEKINTETÉBEN. A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET - HANGOZTATTA KEDDEN BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE. TÍZMILLIÓKKAL ÉLESZTI ÚJRA AZ IRÁNYTÛ INTÉZETET A JOBBIK MAGYAR IDÕK. FEBRUÁR 4-ÉN HIRDET ÍTÉLETET A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN. TUZSON BENCE: A KORMÁNY ARRA TÖREKSZIK, HOGY CSÖKKENJEN AZ ÁLLAMPOLGÁROK ELINTÉZENDÕ ÜGYEINEK SZÁMA, ÉS EMELKEDJEN AZ ÜGYINTÉZÉS SZÍNVONALA. KSH: 10,4%-KAL NÕTTEK A KERESETEK TAVALY NOVEMBERBEN. A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5%-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT, A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT ADATAI SZERINT. NAGY ISTVÁN: SOHA NEM LÁTOTT ÉPÍTKEZÉS KÖVETKEZIK AZ AGRÁRIUMBAN VILÁGGAZDASÁG. BENKÕ TIBOR: VALÓTLAN VOLT A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI JOGÁLLÁS BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PÁNIKKELTÉS. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK A GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER MEGKÉSELÉSÉNEK HELYSZÍNÉT BIZTOSÍTÓ CÉG FÕNÖKÉT, KEDDEN. TELEFONON EGYEZTETETT EGYMÁSSAL KEDDEN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS MIKE POMPEO, AZ USA KÜLÜGYMINISZTERE. TÖBB MINT 570 MILLIÓ EURÓS BÍRSÁGOT OSZTOTT KI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MASTERCARDNAK AMIÉRT A CÉG MESTERSÉGESEN MEGEMELTE KÁRTYAHASZNÁLATI DÍJAIT. ALÁÍRTÁK AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST A NÉMETORSZÁGI AACHENBEN. ISMÉTELTEN GYARMATOSÍTÓ POLITIKÁVAL VÁDOLTA MEG A FRANCIA KORMÁNYT LUIGI DI MAIO OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES. MEGKEZDTÉK OLASZORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MENEDÉKKÉRÕ-TÁBORÁNAK FELSZÁMOLÁSÁT. A KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ÉSSZERÛ MIGRÁCIÓS POLITIKÁT FOLYTATNAK - MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER AMIKOR A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT FÕTITKÁRÁVAL TÁRGYALT, KEDDEN. NEM LESZNEK TÖBBÉ RENDSZERES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK A FEHÉR HÁZBAN - JELEZTE TWITTER-FIÓKJÁN DONALD TRUMP. A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZABADON ENGEDTE A NEMI ERÕSZAK MIATT ÕRIZETBE VETT CHRIS BROWN AMERIKAI ÉNEKEST. CRISTIANO RONALDO ELFOGADTA FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT ADÓCSALÁSI ÜGYÉBEN, EGYÚTTAL KÖZEL 6 MRD FT-NAK MEGFELELÕ EURÓT FIZET BE A SPANYOL ÁLLAMKASSZÁBA. JAPÁNBAN ÕRIZETBE VETTEK KÉT IZRAELIT, AKIK TÖBB TONNA ARANYAT CSEMPÉSZTEK BE AZ ORSZÁGBA. UKRAJNÁBAN NEM LESZ SEMMIFÉLE FÖDERÁCIÓ, ÉS NEM LESZ KÜLÖNLEGES STÁTUSA EGYETLEN RÉGIÓNAK SEM - SZÖGEZTE LE KEDDEN PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK. JULIJA TIMOSENKO HIVATALOSAN IS PÁRTJA ÁLLAMFÕJELÖLTJE LETT A MÁRCIUSI UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA. OROSZORSZÁG MEGERÕSÍTETTE, HOGY TOVÁBBRA IS ÉRDEKELT A BÉKESZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉBEN JAPÁNNAL AZ 1956-OS KÖZÖS NYILATKOZAT ALAPJÁN. A MOSZKVAI BÍRÓSÁG FENNTARTOTTA A KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR OROSZORSZÁGI ÕRIZETÉT. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT, AMIKOR OROSZORSZÁG ÉSZAKI RÉSZÉN FÖLDHÖZ CSAPÓDOTT EGY TU-22M TÍPUSÚ SZUPERSZONIKUS BOMBÁZÓ. HUSZONHÉT, NICOLÁS MADURO ÁLLAMFÕ RENDSZERE ELLEN FORDULÓ KATONÁT VETTEK ÕRIZETBE VENEZUELÁBAN. A VENEZUELAI ELNÖK ELRENDELTE A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK TELJES FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚTON BAJA ÉS BÁTMONOSTOR KÖZÖTT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK. KAMION ÉS SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 44-ES ÚTON NYÁRLÕRINCNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 18 HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A BARANYA MEGYEI SÁRHÁT TERÜLETÉN KEDD ESTE A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕRÖK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A 3-AS METRÓ EGYIK SZERELVÉNYE BUDAPESTEN A NYUGATI PÁLYAUDVARNÁL, KEDD DÉLUTÁN. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ KEDDEN A 44-ES FÕÚTON, BÉKÉSSZENTANDRÁSNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ZALA MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG: VÁDAT EMELTEK EGY FERTÕZÖTT GYERMEKE KEZELTETÉSÉT ELHANYAGOLÓ ZALAI PÁR ELLEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI HITKÖZSÉGI MEGBÍZOTTNAK KIADVA MAGÁT TÖBB MINT 17 MILLIÓ FORINTOT CSALT KI EGY NÕTÕL. ÉLETÉT VESZTETTE TÁTON EGY IDÕS FÉRFI, AKIT A RENDÕRÖK ÉPPEN IGAZSÁGÜGYI ELMESZAKÉRTÕI VIZSGÁLATRA AKARTAK ELÕVEZETNI, KEDDEN.