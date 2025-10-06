Forgatókönyv: Megbukik Ursula von der Leyen? Péntekre eldől a sorsa! + videó

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Nógrádi György: Ezért veszélyes, hogy Magyar Péter összejátszik az UKRÁNOKKAL! Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: közel 20000 Tisza-szavazó adata került fel a világhálóra! A fejlesztő egy ukrán cég lehetett. Nemzetbiztonsági kockázat, adatvédelmi rémálom és súlyos politikai kérdések: a Patriótában Nógrádi Györggyel és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal próbálja kibogozni a szálakat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.

Lecornu lemondott: Már a harmadik kormányfő egy éven belül Franciaországban + videó Rekordgyorsasággal bukott meg az új francia kormány: alig 12 órával a megalakulás után Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondott. Lecornu egy éven belül már a harmadik kormányfő volt Franciaországban, aki távozik. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a közvetlen ok a bizalmatlansági indítvány kilátásba helyezése, de a tágabb ok a kisebbségi kormányzás és Macron elnök felelőssége.

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.