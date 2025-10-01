Fordulat Belgiumban: csak az kap segélyt, aki megtanulja a nyelvet és munkát keres – megkésett válasz az illegális migrációra + videó
2025. október 01., szerda 19:20
Hír TV
Drasztikus szigorítást vezet be a belga kormány: a jövőben a menekültsegély folyósításának alapvető feltétele lesz a nyelvtudás elsajátítása, a munkakeresés és az aktív integrációs törekvés. Az intézkedés közvetlen válasz a menedékjoggal való visszaélésekre és az illegális migráció növekvő terheire.
Magyar Péter ismét a kritikusainak esett, miután a Fővárosi Törvényszék elutasította az Index elleni keresetét. A Tisza Párt elnöke a bírósági döntést a "legrosszabb pártállami diktatúrabeli időket" idézőnek nevezte. A per oka egy kiszivárgott dokumentum volt, amely a párt többkulcsos jövedelemadó bevezetését javasolta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Koppenhágában tartott csúcstalálkozó egyik fő témája a háború finanszírozása és az orosz energia kérdése. Orbán Viktor kiemelte: a magyar álláspont világos, Magyarország szuverén állam és nem enged a nyomásnak. A miniszterelnök szerint a jogi trükközés ellenére sem vihető véghez a magyar emberek érdekeivel ellentétes ukrán csatlakozás.
A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.