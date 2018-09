Nagy dolog maradt ki az észak-koreai díszszemléből

Észak-Korea megtartotta Phenjanban az ország alapításának évfordulóján, a katonai díszszemlét. A 70. évfordulón azonban az eddigiektől eltérően nem vonultattak fel nagy hatótávolságú rakétát.

Hírügynökségek szerint ez az Amerikai Egyesült Államokkal és a Dél-Koreával megindult párbeszéd eredménye. Az utóbbi két évben nukleáris kísérletet is végrehajtottak, de most ez is elmaradt, Phenjan állítása szerint erre most nem is lett volna képes, mert májusban felszámolta kísérleti telepét. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megtekintette a vasárnapi szemlét, de ezúttal nem mondott beszédet.