Folytatódnak az antifasiszta tüntetések az Egyesült Államokban

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4435 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb halálos áldozat, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-en már meggyógyultak. 20 milliárd forintot tervez a fővárosi önkormányzat az idei költségvetésben a Lánchíd felújítására - közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester korábban arról beszélt, hogy nem tudja miből fogják kifizetni a munkálatokat. Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának fideszes tagja szerint az említett összeg semmilyen okiratban nem szerepel. Meghívót kapott Karácsony Gergely az LMP kongresszusára. A főpolgármester szoros együttműködést szorgalmaz annak ellenére, hogy korábban a Hír Tv birtokába került párbeszédes vitairatokban még azt állították: hagyni kellene a zöld pártot tovább pusztulni. Az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság összehívását követeli, hogy értékelje a koronavírus-járvány alatti kormányzati intézkedéseket. Elképesztő, hogy a kamuvideósok akarják értékelni a védekezésben résztvevőket – közölte a Fidesz. Elfogadhatatlan, hogy a Momentum plusz költségnek nevezi a gyerekvállalást és sértegeti a nyugdíjasokat - nyilatkozta a Hír TV-nek az Emberi erőforrások Minisztériumának államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: míg az EU-ban a jogállamiságra és az emberi méltóságra hivatkozva vádaskodik Magyarország ellen a Momentum, addig itthon a legalapvetőbb erkölcsi normákat tiporja sárba. Komoly üzenete lesz annak, ha az újbudai ellenzék nem szavazza meg az önkényuralmi rendszerek áldozatainak, emberi méltóságáról szóló nyilatkozatot - közölte Junghausz Rajmund, a kerület fideszes önkormányzati képviselője. A dokumentum László Imre, DK-s polgármester Hitlert dicsérő kijelentései nyomán született, amelytől a mai napig nem határolódott el sem az MSZP, sem a DK, sem a Momentum, sem pedig a Jobbik. Nincs miből kifizetni a feljelentőket Hódmezővásárhelyen - ismerte el a település polgármestere. A Márki Zay Péter vezette ellenzéki testület júniusban fogadta el azt a rendeletet, amelyet a helyiek csak spiclitörvényként emlegetnek. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal szerint a rendelet számos jogszabályt sért. A KATA csak úgy maradhat az EU egyik legversenyképesebb adófajtája, ha azt egyetlen nagy cég sem használja a munkaviszony alternatívájaként. Az új szabályozás igazságosabb adóügyi helyzetet is teremt - közölte Izer Norbert államtitkár. A környezetvédelmi oktatás területén Magyarország messze más országok előtt halad, ami megjelenik egyrészt a természettudományi tárgyak hangsúlyában, másrészt az osztálytermen belüli és kívüli foglalkozásokban - mondta Rétvári Bence államtitkár. Az EP már a koronavírus-válság idején sem a megoldás, hanem a probléma része volt – közölte az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Varga Judit elmondta: a testület politikai elfogultság miatt nem látja, hogy alapító tagállamokat is súlyos gazdasági válság fenyeget. A tárcavezető hangsúlyozta: az EP-nek el kell döntenie, hogy Európa vagy pedig saját intézményi érdekeit képviseli. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehető legjobb megállapodás született az európai helyreállítási alapról a hét elején véget ért uniós csúcson, ha nem a legjobb lett volna, akkor Magyarország nem fogadta volna el. Meghaladta a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 644 528, a gyógyultaké pedig 9 262 520 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány, az elmúlt 24 órában 1293 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Németországban figyelmeztetések hangzottak el arról, hogy már elindult a koronavírus okozta járvány második hulláma, amire az utal, hogy növekszik a fertőzések száma. Nagy-Britannia 14 napos karantént rendelt el a Spanyolországból érkezők számára - jelentette be a skót kormány. Oroszországban száz, Moszkvában pedig tíz alá csökkent a koronavírus új halálos áldozatainak száma a hivatalos adatok szerint. Előzetes letartóztatásba helyezték a nantes-i székesegyházban kiütött tűz kapcsán egyszer már őrizetbe vett, majd szabadon bocsátott önkéntest - közölte a város ügyészsége. Jair Bolsonaro brazil elnök bejelentette, hogy negatív lett a koronavírustesztje, két héttel a fertőzése első diagnosztizálását követően. Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter szorgalmazza, hogy Lengyelország mondja fel az isztambuli egyezményt, mert szerinte a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló megállapodás a nők védelmének ürügyén gender-ideológiát támogat. Az orosz hadiflotta hiperszonikus fegyverrel való felszerelésére tett ígéretet Vlagyimir Putyin orosz elnök a haditengerészet napja alkalmából. Ismét demonstráltak a Benjámin Netanjahu vezette kormány koronaválság-kezelésével elégedetlen izraeliek - jelentette a helyi média. Kaisz Szaid tunéziai elnök Hisem Mesisi belügyminisztert jelölte kormányfőnek Eljesz Fahfah helyett, aki a hónap közepén lemondott, és ezzel belpolitikai válságot idézett elő az észak-afrikai országban. Észak-Korea hivatalosan is regisztrálta az első, koronavírus-fertőzés gyanúját felvető esetet, ezért összehívták a kormányzó Koreai Munkapárt központi bizottságának rendkívüli ülését - jelentette a KCNA állami hírügynökség. Többezres tömeg tüntetett a Habarovszkban a terület leváltott kormányzója, Szergej Furgal mellett. Furgalt július 9-én tartóztatták le gyilkosság vádjával, és az államfői bizalom elvesztése miatt leváltották hivatalából. Eldurvult a vita Törökország és Görögország között a múzeumból nagymecsetté nyilvánított Hagia Sophia székesegyház miatt. Gyalogosok közé hajtott egy autós Berlinben. Az elsődleges vizsgálatok szerint baleset történt, amelynek következtében hét ember sérült meg. Leesett egy ember a Karancs-kilátóról Salgótarjánban, a mentésén dolgoznak - közölte a katasztrófavédelem. Rendőrök csaptak le egy beszerzőkörútról hazatérő kábítószer-kereskedőre, a Hollandiából behozott anyag feketepiaci értéke 3 millió forint - közölte a rendőrség. Tetten értek egy motorral érkező futárt a rendőrök Budapesten, a férfi két és félmillió forintot vett át egy idős asszonytól, akitől előzőleg unokája „megmentéséért” kértek pénzt. Országszerte 225 helyre riasztották a tűzoltókat a tegnapi vihar miatt, a felhőszakadás Somogy és Zala megye egyes térségeiben rendkívüli vízátfolyásokat, villámárvizeket és vízakadályokat okozott – közölte a katasztrófavédelem. Többségében visszatérhettek otthonaikba azoknak a zalai falvaknak a lakosai, akiket a hatalmas esőzés okozta gátszakadások és belvíz miatt kellett kitelepíteni - számoltak be az érintett falvak polgármesterei. Lékó Péter 3:2-re legyőzte a volt világbajnok indiai Viswanathan Anandot a Legends of Chess elnevezésű online sakktornán. Kiváló idővel győzött 200 méter pillangón Kapás Boglárka a margitszigeti Négy Nemzet Úszóversenyen, amelynek második napját követően továbbra is toronymagasan vezetnek a házigazda magyarok. A magyar válogatott Filipovity Márkó az olasz Victoria Libertas Pesaro kosárlabdacsapatban folytatja pályafutását.