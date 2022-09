Megosztás itt:

A föderációnak légi csapásokkal sikerült 20 vízi járműt megsemmisíteniük. Az orosz hadijelentések szerint az ukrán csapatok korábban is partraszállási kísérletek hajtottak végre, mikor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakemberei az erőművet vizsgálták. Közben a föderációs csapatok további katonai célpontokat is támadtak és Harkiv környékén is folytatódtak a harcok.