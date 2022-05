A bukás szélén az Azovsztal

Megosztás itt:

Továbbra is veszélyben lehet Kijev - jelentette ki egy ukrán tábornok. A katonai vezető szerint, továbbra is fennáll az ukrán főváros elleni támadás lehetősége, mert Kijev elfoglalása nélkül soha nem lesz győzelem Ukrajna felett. Az tábornok hozzátette, ha Oroszország terve továbbra is Ukrajna teljes lerombolása, ahogy szerinte mindig is volt, akkor amíg Oroszország létezik, Ukrajna szíve, vagyis Kijev lesz a fókuszban.

Azonban a harcok elsősorban most a keleti fronton zajlanak. Mindkét fél jelentős erőket koncentrált a Donyeck-medencébe, a kialakult állóháborúban pedig főként a tüzérségek és a légierők pusztítanak. A több ezer célpont mellett azonban továbbra is a civilek otthonai semmisülnek meg.

Mariupol híressé vált acélgyárát már teljesen körbevették az orosz csapatok, és egyre hevesebb támadásokat intéznek az üzem ellen. Ez a milicista a gyárat ostromló hadtest tagja, szerinte az Azovsztál rövidesen elesik.

A kikötővárosban az oroszok sokáig győzelem napi parádét is terveztek, azonban pénteken bejelentették, hogy a felvonulást idén biztosan nem rendezik meg Mariupolban.

A fekete-tengeri orosz flotta tovább morzsolódik: az egyik föderációs fregatt lángokban áll, sajtóinformációk szerint egy ukrán Neptun-rakéta találta el. A mentésben repülőgépek és mentőhajók is segítik az orosz flottát.

Az ukrán hadsereg pedig újabb listát tett közzé arról, hogy mekkora veszteségeket okoztak eddig az oroszoknak. A beszámoló szerint már több mint 1000 orosz tankot és több ezer más katonai járművet semmisítettek meg az ukránok. A szakértők az oroszok veszteségeit az ukránok által közölt adatok kétharmadára teszik.

Hír TV