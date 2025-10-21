Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 21. Kedd Orsolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Folytatódik a magyar űrprogram: Cserényi Gyula is eljuthat a világűrbe

2025. október 21., kedd 16:28 | MTI
bejelentés űrprogram űrhajós Cserényi Gyula

Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

  • Folytatódik a magyar űrprogram: Cserényi Gyula is eljuthat a világűrbe

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán találkozik az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni, ugyanis emellett a kormány teljes mértékben elkötelezett.

"A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál (…)

Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel" - tudatta.

Majd kiemelte, hogy ezek feldolgozása még zajlik, az eredményekből pedig az egész gazdaság profitálni fog.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrkutatásban Magyarország által megszerzett regionális vezető pozíció megtartása, s ezért

folytatják az űrprogramot, együttműködésben az Egyesült Államokkal, amit újabb fontos mérföldkőnek és területnek nevezett a magyar-amerikai együttműködés sikertörténetében.

"Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta (…) Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk,

akkor folytatni kell"

- szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.

"Úgyhogy folytatjuk a magyar űrprogramot. A mai napon az Axiom Space vezetőjével

egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülés részleteit fogjuk tisztázni,

hiszen az előző emberes űrrepülésből is nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is" - összegzett.

Fotó: Cserényi Gyula

További híreink

Veszélybe került egy fontos zalai esemény

Ki zsarol valójában? A brüsszeli háborús lobbi leleplezése

Hatalmasat bukott Majka vetélkedője az RTL-en

Brüsszel kinyitja az Erasmus kapuit a Közel-Kelet és Észak-Afrika előtt

Gyászol az ország: elhunyt a Nemzet művésze

Arne Slotot felszólították: cseréljen ki hat játékost a Liverpool kezdőcsapatában!

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Aggódhatnak a rajongók? Max Verstappen ráunt a Forma-1-re

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

További híreink

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Az óraátállítás jelene

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
2
A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?
3
A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó
4
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
5
Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó
6
A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek
7
Alice Weidel: Budapest a béke egyetlen helyszíne
8
Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó
9
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el
10
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Börtönben az exelnök: Sarkozy megkezdte büntetése letöltését

Börtönben az exelnök: Sarkozy megkezdte büntetése letöltését

 Nicolas Sarkozy volt francia elnök (2007–2012) kedden megkezdte börtönbüntetésének letöltését, miután a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt öt év szabadságvesztésre ítélték. Ezzel ő lett az első volt államfő az Európai Unió történetében, aki börtönbe került.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!