Folytatódik a harc a kelet-ukrajnai Liszicsanszkért

A megszálló erők elsősorban a település déli és délnyugati részére mérnek csapásokat. A Föderáció a limani régióban is fokozta a harci műveleteket. Ágyúkkal lőtték Sziverszk városát. Az ukrán katonai vezetés közben arról számolt be, hogy foszforbombákkal támadták orosz vadászgépek az ország délnyugati részén található Kígyó szigetet. Moszkva csütörtökön jelentette be, hogy kivonta csapatait a fekete-tengeri szigetről, de Kijev szerint az oroszok saját kijelentésükhöz sem tartják magukat.