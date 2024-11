Folytatják a takarítást és az eltűntek felkutatását az árvíz után Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

"Egy fekély a legszebb dolog, ami kijöhet rajtunk - ezt mondta szarkasztikusan a valenciai árvízkatasztrófa egyik túlélője és talán beszédesebb mondatot talán nem is lehet találni arra az embertelen körülményre, amiben az érintettek egy része él. Több mint három hete takarítják a hordalékot a régió településeiről, de az utcákról és az épületekből összegyűjtött sár egyre több helyen dugítja el a csatornahálózatot, így most már a munka abból is áll, hogy a szennyvíz szivárgását próbálják megakadályozni. Az is gond, hogy több helyen ugyan nincs dugulás, de a csövek eltörtek és ezért áll a fekáliás víz a pincékben.

Catarrojában több lakó is azt mondja, hogy a rengeteg ürülék miatt elviselhetetlen szagban kénytelen élni. A tartományi vezetők pedig azt közölték, hogy még mindig több mint 650 pince és garázs vár kiszivattyúzásra, ez most az egyik prioritás a közegészségügyi veszély miatt. Az egészségügyi szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy hordjanak védőfelszerelést, maszkot, csizmát és kesztyűt, mert egyre nagyobb a kockázat, többen már a tüdőgyulladáshoz hasonló tünetekkel járó légiós betegséggel kerültek kórházba, mert belélegezték a baktériumot a szennyezett vízből, másoknak pedig a szeme gyulladt be azután, hogy takarítás közben a koszos víz belefröccsent. Az egészségügyi minisztérium fel akarja gyorsítani a térségben az idei influenza és a koronavírus elleni védőoltások beadását is, mert az ott lakók most még inkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek és meg akarják akadályozni egy a szokásosnál súlyosabb járvány kialakulását.

Közben tegnap a keresőcsapatok két újabb áldozatot találtak, egy nő teste La Torréban egy garázsba szorulva került elő. A hatóságok elmondták, hogy ez a helyiség volt az egyik halálcsapda az áradásokban, nyolc holttestet találtak meg ugyanilyen körülmények között, és mindannyian a kocsijukat mentek le kimenteni, amikor az özönvíz érkezett. A halálos áldozatok hivatalos száma 221 fő csak Valencia régióban, de még mindig vannak eltűntek, az ő keresésüket egész hétvégén folytatni fogják."