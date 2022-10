Folyik az orosz támadás Donyeckben és az ukrán támadás Harkivban

Megosztás itt:

Kijevben ugyanakkor arról számoltak be, hogy 13 település közelében visszaverték a támadásokat a térségben. Péntek este az orosz erők a közép-ukrajna Nyikopol térségét lőtték rakéta-sorozatvetőkkel és más nehézfegyverekkel. Zaporizzsja várost és környékét is újabb rakétatámadás érte. Az orosz hadsereg csütörtök óta támadja a megyeszékhelyet. Az ukrán erők közben arról számoltak be, hogy egy újabb települést foglaltak vissza Harkiv megyében.