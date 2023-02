Folyamatosan érkezik a magyar segítség Törökországba

Megosztás itt:

Roham tempóban zajlanak továbbra is a mentési munkálatok Törökország földrengés sújtotta területein. A mentőcsapatokhoz folyamatosan érkezik az erősítés Magyarországról is. - erről számolt be Gulyás Gergely a kormányinfón.

Közben a Katolikus Karitász önkéntesei között van a Karc FM szerkesztője is már Karam-barasban. Marosi Antal arról számolt be, hogy a nemzetközi mentőcsapatok mellett a helyiek is besegítenek a munkálatokba, amihez néha meglepő kreativitásra van szükség.

Hasonlóan minden segítséget próbál megadni a Magyar Református Szeretetszolgálat is. Katona Viktória, a segélyszervezet ügyvezető-helyettese elmondta, hogy a már kint lévő egységük 9 fővel és egy kutyával bővül, valamint két orvossal is, akik a helyi ellátásban igyekeznek majd szakszerű segítséget nyújtani. A szeretetszolgálat mindemellett 4 tonnányi, 15 millió forint értékű humanitárius adományt is eljuttatott a földrengés sújtotta térségre, amit a helyi katasztrófavédelem már szétosztott a rászorulók között.

A katasztrófa sújtotta területekre folyamatosan érkezik a segítség. A mentési- és kutató munkálatokat megfeszített tempóban végzik, ugyanis ahogy telik az idő, úgy csökken az esélye annak, hogy túlélőket találjanak.