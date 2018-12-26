2018. december 26.,
szerda, István napja

Földrengés volt Szicíliában

Hír TV

2018. december 26., szerda 16:11

Alig néhány nappal az Etna hétfői kitörése után közepes erősségű földrengés rázta meg Szicíliát. A Richter-skála szerinti 4.8-es erősségű rengésben legkevesebb ketten sérültek meg. Több helyen pánik tört ki, az emberek az utcára menekültek, több épület is megrongálódott. Az Etna hétfői kitörése után 73 földrengést észleltek, a szerda hajnali volt a legerősebb. A tűzhányó oldalán 2 kilométer hosszú hasadék keletkezett, amiből láva folyik. Az Etna Európa egyik legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, legutóbbi nagyobb kitörése 1992-ben volt.

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